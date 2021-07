PR: Neu in Deutschland – Compass Box Canvas und Compass Box Orchard House

Compass Box Canvas und Compass Box Orchard House: Diese neuen Abfüllungen aus dem Hause Compass Box werden voraussichtlich ab Mitte August auch auf dem deutschen Markt erhältlich sein. Darüber informierte uns die Prineus GmbH in ihrer heutigen Aussendung.

Alle weiteren Details finden Sie untenstehend:

Neu in Deutschland – Compass Box Canvas und Compass Box Orchard House



Wir möchten Ihnen die in Kürze erscheinende neue limitierte Abfüllung Compass Box Canvas sowie den Nachfolger vom Oak Cross in der Malt Whisky Kollektion, den Compass Box Orchard House, vorstellen.

Beim Compass Box Canvas handelt sich um einen Blended Malt Scotch Whisky.

Er enthält ein experimentelles Paket Malt Whisky, der drei Jahre lang in Vino Naranja Fässern nachgereift wurde. Vino Naranja ist ein spanischer Orangenwein. Diesem Sherry-ähnlichen Likörwein werden Orangenschalen zugesetzt. Er wird ausschließlich in dem Weinanbaugebiet Condado de Huelva in Südspanien hergestellt. Um die Fantasie neuer Compass Box-Fans anzuregen, wurde dieser mutige Whisky kreiert. Er ist fruchtig, keksig und reichhaltig.

Das Rezept

Tomatin Distillery Refill Bourbon Barrel 43,4% Glenburgie Distillery First Fill Bourbon Barrel 24,2% Glen Elgin Distillery Recharred American Oak Hogshead 15,4% Tomatin Distillery Vino Naranja Barrel 10,9% Imperial Distillery First Fill Bourbon Barrel 6,1%

Abgefüllt mit 46%

Nicht kaltgefiltert

Natürliche Farbe

5.880 Flaschen weltweit

Lead Whiskymaker James Saxon

Geschenkkarton

UVP : 129,90€

Beim Compass Box Orchard House handelt sich um einen Blended Malt Scotch Whisky.

Der Großteil des Rezepts verwendet Whiskybestände, die von Compass Box frisch destilliert gekauft wurden. Diese Destillate wurden dann in Fässern nach hauseigener Spezifikation ausgereift. Viele der Brennereien, aus denen der New Make bezogen wurde, sind für ihren fruchtigen Stil bekannt. Orchard House zeigt diese Fruchtigkeit und profitiert von den vielen Fassreifungsmethoden, die man in den letzten 20 Jahren entwickelt und durchgeführt hat. Orchard House steht für ein neues Geschmackserlebnis: Kreiert nach eigenen Vorstellungen.

Das Rezept

Benrinnes Distillery First Fill Bourbon Barrel 20,0% Linkwood Distillery First Fill Bourbon Barrel 39,0% Clynelish Distillery First Fill Bourbon Barrel 29,0% Distillery near the town of Aberlour Revatted Oloroso Sherry Seasoned Butt 8,0% Highland Malt Blend Eigenes French Oak Barrel – Heavy Toast 2,0% Caol Ila Distillery First Fill Bourbon Barrel 2,0%

Abgefüllt mit 46%

Nicht kaltgefiltert

Natürliche Farbe

UVP : 39,90€