Prineus bringt drei Indri Single Cask Abfüllungen der Piccadily Distillery aus Nordindien

Nach dem Indri Trini – The Three Wood als erste Standardabfüllung der nordindischen Piccadily Distillery, die übrigens mit 4.000.000 Litern Malt Spirit pro Jahr der größte unabhängige Produzent von Malt Whisky in Indien ist, bringt der deutsche Importeur Prineus GmbH nun drei Single Casks nach Deutschland in den Handel.

Die drei Abfüllungen sind:

Indri Single Cask Bourbon 5yo #2932, 58,5%

5yo #2932, 58,5% Indri Single Cask Bourbon 7yo #272, 58,5%

7yo #272, 58,5% Indri Single Cask Wine 7yo #303, ebenfalls 58,5%

Die Bottlings werden in der nächsten Zeit im Handel zu finden sein – wegen der naturgegeben geringen Stückzahl empfiehlt es sich wahrscheinlich, beim Händler Ihres Vertrauens nachzufragen.