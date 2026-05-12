Zu ihrem Stonewood GenussFestival am 27 und 28. Juni lädt die Brennerei Schraml – The Stonewood Distillery ein. An den zwei Tagen bieten Schraml & Friends bieten ein vielseitiges Programm für Genießer, Entdecker und Neugierige.

Was Sie genau beim Stonewood GenussFestival erwartet, erfahren Sie in der Aussendung, die wir von Schraml – The Stonewood Distillery erhalten haben:



Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Stonewood GenussFestival 2026: Zwei Tage Genießen mit allen Sinnen

Erbendorf, Oberpfalz – Am 27. und 28. Juni 2026 lädt Schraml – The Stonewood Distillery zum Stonewood GenussFestival 2026 ein. Inmitten des Naturparks Steinwald erwartet Besucherinnen und Besucher ein außergewöhnliches Event. Schraml & Friends – Chocolatiers, BBQ-Meister, Käse-Sommelier, Winzer, Craft-Brauer und Crêpes-Spezialisten – führen in die Welt des Pairings mit den Schraml Spirits ein.

Das Festival ist Teil der Erlebniswelt der traditionsreichen Familienbrennerei, die seit 1818 besteht und heute als älteste Whiskybrennerei Deutschlands gilt. Schraml – The Stonewood Distillery steht für hochwertige, handwerklich hergestellte Whiskys und Spirits, die regionale Rohstoffe mit moderner Destillationskunst vereinen. Die Brennerei wurde vielfach ausgezeichnet (u. a. World Whiskies Awards 2026 – Goldmedaille und Category Winner Single Malt Small Batch; Spirits Selection by CMB – Goldmedaille Williams Birnenbrand).

Genuss in all seinen Facetten

Das Stonewood GenussFestival bietet ein vielseitiges Programm. Genießer, Entdecker und Neugierige dürfen sich auf exklusive Tastings, kreative Workshops und kulinarische Highlights freuen. Von Verkostungen über Food-Pairings bis hin zu innovativen Cocktail-Workshops reicht die Bandbreite der Angebote. Einen Höhepunkt stellt die Live-Abfüllung einer Warehouse-Edition, direkt aus dem Fass, dar. Aufgrund begrenzter Plätze bei Workshops, Tastings und Führungen empfiehlt der Veranstalter, vorab online zu buchen: www.brennerei-schraml.de/specials/

Live-Musik (buchbare Musik-Acts) und eine stimmungsvolle Festivalatmosphäre verwandeln den historischen Standort der Brennerei in ein lebendiges Zentrum für Genusskultur.

Treffpunkt für Genießer und Community Das Festival richtet sich sowohl an Whisky-Kenner und Spirituosen-Spezialisten als auch an Einsteiger, die in entspannter Atmosphäre neue Geschmackswelten entdecken und sich darüber austauschen möchten.

Eventdetails im Überblick

Datum: 27. Juni ab 13 Uhr & 28. Juni 2026 ab 11 Uhr

Ort: 92681 Erbendorf (Oberpfalz/Bayern), Pfarrgasse 19 – 22

Veranstalter: Schraml – The Stonewood Distillery

Info & Buchung Programm: www.brennerei-schraml.de/specials/

Info Unterkünfte/Parken/Anfahrt: www.brennerei-schraml.de/events/genuss-festival-2026/

Schraml – The Stonewood Distillery