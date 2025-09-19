Neu in UK und USA: Toki Black Limited Edition (mit Kurzfilm mit Musik von Terrace Martin und Ryota Nozaki)

Im Februar haben wir Ihnen bereits über den neuen Toki Black berichtet, nachdem seine Etiketten in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht waren. Es ist ein 100% japanischer Blend, der – im Gegensatz zum normalen Toki – auch rauchige Komponenten der Destillerie Hakushu enthält.

Mit dem Erscheinen der Label in der TTB-Datenbank wurde der Toki Black in Japan veröffentlicht, nun ist er offiziell als limitierte Abfüllung in den USA und UK vorgestellt worden. In UK ist er über die bekannten großen Online-Whiskyhändler, die zum Teil auch nach Europa liefern, zu beziehen. Und wer weiß, vielleicht wird man ihn ja auch auf dem deutschen Markt finden…

Der Toki Black ist die erste Neuveröffentlichung unter der Makre Toki seit dem Launch des regulären Toki. Masaki Morimoto, der Präsident von The House of Suntory, bezeichnet ihn als Beispiel dafür, wie die Marke Tradition und Innovation verbindet.

Gedacht ist der neue Blend nicht nur für Highballs und Cocktails, wo er mit seiner rauchigen Note sicherlich eine besondere Geschmackskomponente einbringt, laut Suntory ist er auch für sich alleinstehend mit seinen Aromen von Bratapfel, Oregano und Geißblatt, gefolgt von Buttertoffee, Nelke, Zimt und geröstetem Rosmarin und einem Abgang mit weißen Pfeffernoten, Ingwer und sanftem Rauch ein intensives Erlebnis.

Den Launch des Toki Black unterstützt Suntory durch eine Zusammenarbeit zwischen dem Grammy-nominierten Produzenten Terrace Martin aus den USA und den japanischen Jazzer Ryota Nozaki, auch unter Jazztronik bekannt. Gemeinsam hat man einen elf Minuten langen Kurzfilm sowie eine Musiknummer auf Vinyl herausgebracht – die sich an der japanischen Jazz Kissa café Kultur orientiert. Sehr laid back!

Sehen Sie den Kurzfilm hier: