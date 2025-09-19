Der Winter kann kommen: Limited Editions von Douglas Laing

Mit heutigem Datum stellt der Importeur Rising Brands zwei neue Abfüllungen von Douglas Laing vor – beide stimmen uns bereits auf den kommenden Winter ein: Scallywag The Winter Edition und erstmals eine Big Peat Winter Edition (die eine Weiterentwicklung der Weihnachts-Edition darstellt). Der Scallywag erhielt ein Finish in osteuropäischen Eisweinfässern, der Big Peat eines in Madeira-Fässern.

Vor der Pressemitteilung schon mal die Preise für die beiden ab sofort erhältlichen Abfüllungen:

SCALLYWAG The Winter Edition in der 0,7-Liter-Flasche; 52,4 % Vol.; UVP: 67,99 Euro

BIG PEAT Winter Edition in der 0,7-Liter-Flasche; 53,6% Vol.; UVP: 73,99 Euro

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Douglas Laing & Co. eröffnet Wintersaison mit zwei limitierten Editionen

Glasgow/Nürnberg, 19.09.2025 Wenn die Temperaturen sinken und Whiskyfans nach einem wärmenden Dram greifen, stellt Douglas Laing & Co. gleich zwei außergewöhnliche saisonale Abfüllungen vor: Scallywag The Winter Edition und erstmals eine Big Peat Winter Edition. Beide zählen zu den Aushängeschildern des Unternehmens und laden dazu ein, den Winter in vollen Zügen zu genießen.

Scallywag The Winter Edition: Vom Frost inspiriert

Die Scallywag Winter Edition kehrt in diesem Jahr in neuem Gewand zurück. Die Flasche aus satiniertem Glas mit Eiseffekt spiegelt den winterlichen Charakter des Whiskys wider. Der Speyside Malt erhielt ein Finish in seltenen Ice-Wine-Fässern aus Osteuropa und verspricht ein „opulentes Geschmacksprofil voller Zartbitterschokolade, kandierter Orange und wärmender Weihnachtsgewürze“. Abgefüllt in natürlicher Fassstärke mit 52,4 % Vol. ungefiltert und ungefärbt zeigt sich dieser Whisky intensiv, kräftig und perfekt für die kalte Jahreszeit.



Scott Morrison, Senior Brand Manager von Scallywag, erklärt:

„Wie jedes Jahr ist die Winter Edition eine Hommage an die Saison, doch das neue markante Design verleiht einem ohnehin geschmacklich vollmundigen Whisky noch mehr Charakter. Die Flasche ist zum Genießen gedacht, aber auch zum Bewundern… entdecken Sie unseren temperamentvollen Fox Terrier unter dem Eis?“

Big Peat Winter Edition: Ein starkes neues Kapitel

Eine spannende Premiere gibt es bei Big Peat. Der kultige Islay Malt, erscheint erstmals in einer Winter Edition. Statt der gewohnten Weihnachtsoptik setzt diese Sonderabfüllung auf ein elegantes, saisonales Erscheinungsbild. Der Whisky erhielt ein Finish in ausgewählten Madeira-Fässern aus der berühmten Weinregion, die seine typische Islay Rauchigkeit mit einer fruchtigen Süße untermalen. Im Glas entfalten sich „süßes Malz, eine salzige Meeresbrise und Karamell in der Nase, gefolgt von Melasse am Gaumen im Zusammenspiel mit Blutorange, Kohlestaub und einem phenolischen Charakter“. Abgefüllt wurde der Whisky mit 53,6 % Vol., wie immer ungefärbt und nicht kühlfiltriert. Ein authentischer, intensiver Winterdram für alle Fans von kräftigem Torf.



Chloe Wood, Brand Managerin von Big Peat, kommentiert:

„Es ist keine Neuerfindung, sondern eine Weiterentwicklung. Big Peat hat sich schon immer den Elementen gestellt, und die Winter Edition zeigt seine Tiefe und Anpassungsfähigkeit in der kältesten und wildesten Zeit des Jahres. Freuen Sie sich auf etwas Spektakuläres!“

Verfügbarkeit und Ausstattung

Beide limitierten Editionen überzeugen auch optisch. Big Peat strahlt in einer hochwertigen Geschenkpackung mit Prägung und Goldfoliendetails, die den kräftigen Charakter unterstreichen. Scallywag erstrahlt ohne Verpackung, um das satinierte Glas und den Eiseffekt besonders hervorzuheben. Damit richten sich die Abfüllungen gleichermaßen an Whiskyfans, Sammler und alle, die ein schönes Geschenk suchen



Douglas Laing lädt Whiskyliebhaber ein, den Winter zu genießen, sei es mit der vollmundigen, sherrysüßen Scallywag The Winter Edition oder der rauchigen und zugleich fruchtigen Big Peat Winter Edition.



Beide Editionen sind ab sofort im ausgewählten Fachhandel und online erhältlich.

Tasting Notes:

Scallywag The Winter Edition: In der Nase zeigen sich frische Früchte aus dem heimischen Obstgarten, süße Vanille und leicht gefrostete Birnen. Am Gaumen entfaltet sich reichlich Honig, kandierte Orange und wärmende Wintergewürze. Das Finish ist langanhaltend mit Noten von Zimt, dunkler Schokolade und gerösteten Nüssen.



Big Peat Winter Edition: In der Nase entfalten sich süßes Malz und Meeresluft, begleitet von Salzkaramell, Vanille und einer anhaltenden Islay-Rauchigkeit. Am Gaumen zeigen sich reichhaltige Schichten von Melasse und Crème Brûlée, ergänzt durch Bitterorangenschale, Kohlestaub und einer kräftigen phenolischen Note. Das Finish ist lang und rauchig, mit Zitrusfrische, Meersalz und warmen, erdigen Noten.