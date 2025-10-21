Dienstag, 21. Oktober 2025, 16:28:05
Sazerac investiert 38 Millionen Dollar in Produktion in Indiana

Das Unternehmen will damit die nach eingenen Angaben steigende Nachfrage nach ihren Produkten wie den Fireball Whiskylikör bedienen können

Es betrifft zwar nicht die klassische Whiskyproduktion, aber jene des beliebten Whiskylikörs aus dem Haus Sazerac, Fireball, den Whiskylikör mit Zimtgeschmack: Das Unternehmen will die Produktionsanlage in New Albany, Indiana, um 38 Millionen Dollar erweitern – und das in einer Zeit, in der viele Unternehmen ihre Investitionen zurückfahren.

35 Millionen Dollar werden laut dem Bericht auf The Spirits Business dabei in die Anlagen gehen, 2 Millionen in das Gelände selbst. Zu den 357 Beschäftigten dort werden durch die Investition 25 neue Vollzeitstellen dazukommen.

“This expansion marks an exciting next step for our New Albany operation. As demand for our products continues to grow, this investment will help us better serve our customers while reinforcing our commitment to the New Albany community. “We’re grateful to the City of New Albany and One Southern Indiana for their ongoing partnership and support, which make growth like this possible.”

Jake Wenz, CEO und Präsident von Sazerac

Die Investition erfolgt, um den wachsenden Bedarf an Spirituosen von Sazerac befriedigen zu können, so das Unternehmen. Die Bauarbeiten werden noch in diesem Jahr beginnen.

