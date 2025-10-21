Weihnachts-Ideen mit Bushmills und Proper No. Twelve (mit Cocktail-Rezept)

Auch heute finden sich in unserem Posteingang Vorschläge für whiskybezogene Weihnachtsgeschenke, diesmal von Proximo, dem Besitzer der Bushmills Distillery in Nordirland und der Marke Proper No. Twelve. Und als Goodie gibt es dazu auch noch ein einfaches Cocktail-Rezept für einen Proper No. Twelve Sour:

Von stilvoll bis abenteuerlustig: Geschenke, die genau den richtigen Geschmack treffen

Es gibt viele Anlässe, jemandem eine Freude zu machen – und oft ist es gar nicht das Event, das zählt, sondern der Moment. Ob als kleines Dankeschön, Ausdruck echter Wertschätzung oder einfach, weil man gemeinsam genießen möchte: Ein edler Whiskey mit einer Geschichte zum Weitererzählen ist mehr als nur ein Geschenk. Er steht für geteilte Zeit, für Gespräche, für Augenblicke, die bleiben. Wer eine passende Aufmerksamkeit für seine Lieben sucht, findet in diesen Geschenkempfehlungen geschmackvolle Inspiration. Für alle, denen man an Weihnachten mehr schenken will als nur eine Flasche – denen man eine Freude machen möchte, die man gemeinsam teilt. Alle Bottlings sind im Club of Spirits Online-Shop sowie im gut sortierten Supermarkt erhältlich.

Bushmills Single Malt – irische Handwerkskunst trifft Charakter

„Streben nach Perfektion. Seit 1608.“ – unter diesem Motto entstehen bei Bushmills seit Jahrhunderten außergewöhnliche Single Malt Irish Whiskeys. Besonders der neue Bushmills 12 Year Old überzeugt mit seinem Finish in sizilianischen Marsala-Fässern. Gewürzte Trockenfrüchte, luxuriöse Honigsüße und ein Hauch von Dolce Vita – ein Geschenk, das Handwerk, Geschichte und Genuss vereint – ideal für alle, die es gern exotisch mögen.

Für echte Whiskeykenner darf es auch exklusiver sein: Der bereits vom ISW ausgezeichnete Bushmills 21 Year Old ist ein komplexer Tropfen mit reichen Aromen von dunkler Schokolade und Toffee – für all jene, die das Besondere zu schätzen wissen.

Eine stilvolle Empfehlung für alle, die einen langanhaltenden Nachklang von reifen, roten Beeren, einen faszinierenden Hauch von Lakritz und schwarzem Pfeffer lieben: Bushmills 10 Year Old Barolo Cask, final gereift im Barolo-Fass, dem „König der Weine und Wein der Könige“ – aus der Causeway Collection 2024.

Proper No. Twelve – ehrlicher Whiskey mit irischer Seele

Wer ein Geschenk sucht, das Haltung zeigt, liegt mit Proper No. Twelve richtig. Der dreifach destillierte Irish Whiskey mit sanften und ausgewogenen Noten von Vanille, Honig und geröstetem Holz steht für Authentizität und Charakter – und erinnert daran, dass die besten Flaschen diejenigen sind, die man gemeinsam öffnet.

Drinkempfehlung: Proper No. Twelve Sour

Klassisch, zeitlos, neu gedacht: Der Whiskey Sour mit Proper No. Twelve sorgt für eine ausgewogene Frische mit einer sanften, leicht süße Note. Mit Kirsche angerichtet passt dieser Drink auch optisch gut zum Weihnachtsfest. Für alle, die etwas Leichtes, aber dennoch Kräftiges genießen möchten.

40 ml Proper No. Twelve

22,5 ml frischer Zitronensaft

22,5 ml Zuckersirup

Eis

Glas: Tumbler

Garnitur: Zitronenspalte und Kirsche

Alle Zutaten in einem Shaker kräftig auf Eis shaken. In ein Tumblerglas abseihen und garnieren.