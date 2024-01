Forbes: Garrard County Distilling Co. in in Lancaster, Kentucky, füllt erste Fässer

Einen Bericht über eines der größten Destillerieprojekte in Kentucky in den letzten Jahren können Sie im Magazin Forbes finden: Unter dem Titel „A Huge New Distillery In Kentucky Aims To Quench Whiskey Lovers Thirst“ schreibt man dort über die Garrard County Distilling Co., die sich in Lancaster, Kentucky angesiedelt und am 2. Januar des Jahres die ersten Fässer befüllt hat.

Die 250 Millionen Dollar teure Brennerei ist alles andere als klein: 150.000 Fässer kann man dort pro Jahr für Bourbon befüllen – und damit nicht nur die eigenen Marken des Besitzers, Staghorn, versorgen, sondern auch Whiskey für jede Menge anderer Abfüller produzieren, die alle großen Bedarf für ihre Projekte haben.

Staghorn ist nicht nur bei uns recht unbekannt, auch in den USA gibt es von dort eine einzige und relativ kleine Marke namens All Nations, die noch dazu nur in Kentucky und Atlanta, dem Heimatort von Staghorn, vertrieben wurde. Das soll sich aber nun ändern, denn für 2024 ist der nationale Start von All Nations geplant, gemeinsam mit weiteren neuen Marken. Dafür hat man bislang bereits befüllte 17.000 Fässer eingekauft, um die Zeit bis zum Reifen des eigenen Whiskeys überbrücken zu können. Bis 2030 will man 24 Warehouses am Gelände errichten, mit einer Kapazität von 600.000 Fässern.

Bei der Destillerie plant man auch ein großes Besucherzentrum, für das man das in der Nähe gelegene Geburtshaus von Carrie Nation, der Namensgeberin der Marke All Nations, abgetragen und auf dem Brennereigelände Stein für Stein wieder aufgebaut hat, um darin einen Tasting Room und ein Restaurant unterzubringen. Das soll mit Ende des Jahres stattfinden.

Früher schon, nämlich im Februar, will man den kommenden Master Distiller der Brennerei bekanntgeben. Wenn wir davon Kenntnis erlangen, werden wir natürlich für Sie berichten.