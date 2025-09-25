Schöne Nachrichten von der Destillerie Loch Lomond, mit denen wir heute unseren News-Tag starten können: Der Loch Lomond 18yo wurde bei der IWSC Trophy 2025 als „Best Whisky under 20 Years“ ausgezeichnet. Eine Medaille, die wegen des mehrstufigen Wettbewerbs und der Blindverkostung, in der die Produkte bewertet werden, international Gewicht hat.

Wir gratulieren Loch Lomond zur Auszeichnung, die der deutsche Importeur, die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen, Ihnen mit dieser kurzen Pressemitteilung vorstellt:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Loch Lomond 18 Jahre bei der IWSC Trophy 2025 zum „Best Whisky under 20 Years“ gekürt

Loch Lomond 18 Jahre wurde vom IWSC als „Best Whisky under 20 Years“ ausgezeichnet. Bereits im vergangenen Jahr wurde der Single Malt vom „The Whisky Exchange“ zum Whisky des Jahres 2024 gekürt.

Der Loch Lomond 18 Jahre spiegelt den einzigartigen Loch Lomond Signature Stil von fruit, honey & soft smoke wider und präsentiert Noten von gebackenen Äpfeln, reichhaltigem Toffee und rauchigen Holznoten. Destilliert wurde der Single Malt in den einzigartigen Straight Neck Pot Stills und den traditionellen Swan Neck Stills und reifte anschließend in 100% American Oak Casks – Bourbon, Refill and Re-charred – die alle von der hauseigenen Küferei gepflegt werden und den einzigartigen Geschmack der innovativsten Brennerei Schottlands einfangen.