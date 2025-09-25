Diageo stoppt Produktion bei Teaninich, Balcones und George Dickel vorübergehend – 17 Jobs werden abgebaut

Nach dem exorbitanten Boom während der Corona-Zeit und der Hoffnung auf weiteres Wachstum in diesen Größenordnungen kommen mehr und mehr Brennereien auf den Boden der Tatsachen zurück: Der Konzern Diageo hat einen „zeitweiligen Produktionsstopp“ bei der Balcones Distillery in Texas und bei George Dickels bekanntgegeben – eine Konsequenz aus den momentan übervollen Lagern und des schleppenden Absatzes bei Spirituosen. Dadurch werden bei Balcones insgesamt 17 Jobs abgebaut.
Wie The Spirits Business berichtet, hat man sich in Waco, Texas, bereits am 17. August zur befristeten Einstellung der Produktion und der Befüllung weiterer Fässer entschieden. Die Produktion in der Cascade Hollow Distillery in Tennessee wurde nun ebenfalls temporär stillgelegt – hier sind aber keine Mitarbeiter betroffen.
Die Besucherzentren der beiden Brennereien sind vom Produktionsstopp nicht betroffen.
So wie LVMH in Schottland die Produktion bei Glenmorangie in Rahmen einer wohl verlängerten Silent Season zeitweise eingestellt hat (wir berichteten hier), so hat Diageo nun auch bei Teaninich gehandelt – ebenfalls, um den Bestand an Whisky den momentanen Bedürfnissen anzupassen. Das, so Diageo, sei die einzige Destillerie aus ihrem schottischen Portfolio, die die Produktion zeitweise einstelle. Alle anderen Diageo-Destillerien würden die normalen Produktionsläufe einhalten.