Diageo stoppt Produktion bei Teaninich, Balcones und George Dickel vorübergehend – 17 Jobs werden abgebaut

Nach dem exorbitanten Boom während der Corona-Zeit und der Hoffnung auf weiteres Wachstum in diesen Größenordnungen kommen mehr und mehr Brennereien auf den Boden der Tatsachen zurück: Der Konzern Diageo hat einen „zeitweiligen Produktionsstopp“ bei der Balcones Distillery in Texas und bei George Dickels bekanntgegeben – eine Konsequenz aus den momentan übervollen Lagern und des schleppenden Absatzes bei Spirituosen. Dadurch werden bei Balcones insgesamt 17 Jobs abgebaut.

Wie The Spirits Business berichtet, hat man sich in Waco, Texas, bereits am 17. August zur befristeten Einstellung der Produktion und der Befüllung weiterer Fässer entschieden. Die Produktion in der Cascade Hollow Distillery in Tennessee wurde nun ebenfalls temporär stillgelegt – hier sind aber keine Mitarbeiter betroffen.

Als Begründung seitens Diageo wird angegeben, dass man „die geplante Produktionsmenge für dieses Jahr bereits übererfüllt hätte“ und dass Produktionspausen „nichts Unübliches“ seien.

“Every year we run standard temporary slowdowns or shutdowns across our operations to support our efficiency and productivity goals. Since we are ahead of schedule with the volume we produce at the site, this year we decided to temporarily pause our distilling operations and barrel-filling activity through June 2026.

“During this time, employees will work on strategic projects, conduct trainings to continue building capabilities and maintenance processes to position our sites for a successful start of our next fiscal year.” Ein Sprecher von Diageo Nordamerika

Die Besucherzentren der beiden Brennereien sind vom Produktionsstopp nicht betroffen.

So wie LVMH in Schottland die Produktion bei Glenmorangie in Rahmen einer wohl verlängerten Silent Season zeitweise eingestellt hat (wir berichteten hier), so hat Diageo nun auch bei Teaninich gehandelt – ebenfalls, um den Bestand an Whisky den momentanen Bedürfnissen anzupassen. Das, so Diageo, sei die einzige Destillerie aus ihrem schottischen Portfolio, die die Produktion zeitweise einstelle. Alle anderen Diageo-Destillerien würden die normalen Produktionsläufe einhalten.