Dutzende Fässer mit schottischem Single Malt, zum Großteil noch vor der Jahrtausendwende destilliert – das ist der Grundstock einer neuen Abfüllungsreihe namens „Lost and Found“, die von der Cask & Craft GmbH auf einem Hoffest Whiskybegeisterten vorgestellt wurde. Bei den Bottlings handelt es sich um Blended Malts und Einzelfassabfüllungen aus den Fässern, die nach fünf Jahren Reifung in Schottland in Thüringen lagerten und im Zuge des Insolvenzverfahrens der Altenburger Destillerie im Jahr 2023 in den Besitz der Abfüller gelangten.

Mehr über die Serie und die ersten Abfüllungen sowie deren Bezugsmöglichkeiten finden Sie untenstehend:

Lost and Found Whisky feiert Premiere – Ein Schatz aus 22 bis 26 Jahren Reifezeit

Kraschwitz, 24. September 2025. Mit einem stimmungsvollen Hoffest hat die Cask & Craft GmbH ihre erste Whiskyserie vorgestellt: Lost and Found. Vor rund 75 Gästen – darunter Freunde, Familie, Genießer und Experten aus der Branche – wurden die ersten neun Abfüllungen erstmals präsentiert und verkostet.

Blended Malts mit über 22 Jahren Reifezeit – Batch 1 umfasst 2.400 Flaschen, Exceptional Line: Exklusive Einzelfassabfüllungen, jede Flasche nummeriert und nicht kühlfiltriert. Ultra Rare Line: Die Raritäten der Serie – ausgewählte Fässer mit besonders limitierter Auflage.

Eine Entdeckung mit Geschichte

Die Idee zur Lost-and-Found-Serie entstand, als die Gründer im Zuge eines Insolvenzverfahrens der Altenburger Destillerie auf einen außergewöhnlichen Fund stießen: Dutzende Fässer mit Single Malt Whisky, überwiegend 1998 in Schottland destilliert und nach fünf Jahren Reifung nach Thüringen gebracht. Dort lagerte er – mehrfach umgefüllt, unterbrochen von Insolvenzen, äußeren Umständen und einer Pandemie – fast in Vergessenheit, bis er von Aladin Antic und seinen Mitstreitern wiederentdeckt wurde.

Whisky mit Geschichte: Fässer aus Schottland, entdeckt in Thüringen – gereift über mehr als zwei Jahrzehnte

„Der Lost and Found Whisky steht für Geschichten, die das Leben schreibt. Ihn mit Freunden und Experten zu teilen, macht diesen Moment besonders wertvoll“,

sagt Initiator Aladin Antic.

Qualität mit Anspruch

Die Resonanz der Gäste fiel eindeutig aus: komplex, außergewöhnlich, und im Vergleich zum Markt mehr als fair bepreist. Damit setzt Cask & Craft ihre Mission um, Whisky von höchster Qualität zu bezahlbaren Preisen zugänglich zu machen.

Verfügbarkeit

Die Lost and Found Whiskys sind ab sofort über den Online-Shop von Big Market Berlin (www.big-market-shop.de) sowie direkt auf www.caskandcraft.de erhältlich.

Die Gründer von cask&craft: Aladin Antic (rechts) mit seinen Mitstreitern Stephan Krä und Parwis Fotuhi bei der Erstverkostung der Lost-and-Found-Serie.

Die Lost&Found Whiskies werden in drei Linien veröffentlicht.

Linie 1 beinhaltet Blends aus verschiedenen Fässern des „Schatzes“ mit einem Mindestalter von derzeit 22 Jahren und beinhaltet neben dem bereits beschriebenen Destillat auch weitere Single Malts, die als Blended Malt nach Deutschland gelangt sind und nunmehr ebenfalls zwischen 7 und 10 Jahre in besten Bourbon, Rotwein oder Sherryfässern weiterreifen.

Hier sind derzeit 3 Batches mit einem jeweiligen Volumen von ca. 2.500 Flasche pro Batch geplant.

Batch 1 mit einem Volumen von 2400 Flaschen ist der erste Vertreter der ersten Abfüllserie mit einem UVP von 98,- €.

Zweiter Bestandteil der Abfüllungen ist die Exeptional-Linie. Diese beinhaltet ausschließlich hervorragende single Cask- Abfüllungen mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Fassreifungen; der überwiegende Teil Single Malt Whisky destilliert 1998, nicht kühlfiltriert mit natürlicher Farbe und mit einem jeweils individuellen Alkoholgehalt zwischen 50 und 56% abgefüllt. Jede Flasche ist einzeln nummeriert.

Den Anfang machen in dieser Linie insgesamt 4 Abfüllungen:

ein Sauternes cask (321 Flaschen) mit 51,4% alc.

Ein Madeira cask (276 Flaschen) mit 53,2% alc.

Ein Rotwein barrel (303 Flaschen) mit 53,9% alc.

Ein Rotwein/Cognac Fass (205 Flaschen) mit 50,4% alc.

Zu einem UVP von je 155,- € pro Flasche

Das Highlight bildet die Linie der ULTRA RARE -Abfüllungen. Für diese Linie hat Aladin Antic die 12 herausragendsten Fässer kuratiert; dies haben dem bereits großartigen Single Malt jeweils eine ganz besondere Note verliehen. Zum Start komplettieren 4 Whiskys aus dieser Linie die erste Serie; wie bei der Exeptional-Linie gilt: natürliche Farbe, nicht kühlfiltriert, einzeln nummeriert.

Im Einzelnen:

Ein Ardbeg/Bourbon Fass (240 Flaschen) mit 54,6% alc.

Ein Bourbon Hogshead (298 Flaschen) mit 50,7% alc.

Ein Rum Barrel (148 Flaschen) mit 50,5% alc.

Ein Oloroso Butt (330 Flaschen) mit 52,5% alc.

UVP pro Flasche jeweils 215,- €