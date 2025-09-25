Neu von Redbreast: Redbreast 27 Year Old Ruby Port Cask und Redbreast PX Edition

Zwei neue Abfüllungen von Redbreast Single Potstill Irish Whiskey sind ab Ende September im deutschen Fachhandel zu finden: der Redbreast 27 Year Old Ruby Port Cask und die Redbreast PX Edition ergänzen das Portfolio des beliebten Iren.

Unten finden Sie die Infos zu den beiden Abfüllungen sowie auch die offiziellen Tasting Notes zu ihnen. Pernod Ricard Deutschland hat leider keine Preise in dei PR gesteckt, aber es ist anzunehmen, dass sich der 27yo hier an die Spitze des Portfolios setzen wird und die PX-Edition im Rahmen der üblichen Special Editions zu finden sein wird.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Redbreast erweitert Premium-Portfolio in Deutschland

Die irische Premium-Whiskeymarke Redbreast startet mit zwei Neuheiten in die Wintersaison und erweitert ihr Portfolio in Deutschland mit Redbreast PX Edition (Pedro Ximénez Sherry) und Redbreast 27 Year Old Ruby Port Cask. Diese Qualitäten stehen für Handwerkskunst, Tiefe und irische Whiskey-Tradition in Verbindung mit spanischem Sherry und portugiesischem Portwein. Beide Neueinführungen sind ab Ende September im ausgewählten Fachhandel und im E-Commerce erhältlich.

Niklas Milesi, Head of Brand Management bei Pernod Ricard Deutschland:

„Wir freuen uns, mit dem Redbreast PX die Iberian Series zu erweitern und zugleich mit dem Redbreast 27 Year Old unserem vielseitigen Redbreast-Sortiment die Krone aufzusetzen.”

Redbreast PX – iberische Eleganz trifft auf irische Tradition

Die Pedro-Ximénez-Edition ist ein weiterer Bestandteil der Redbreast Iberian Series und hebt die langjährige Verbindung der Marke zu den renommiertesten Küfereien und Winzern der Iberischen Halbinsel hervor. Gemeinsam mit der preisgekrönten Lustau-Edition ist sie eine Erweiterung des Standardsortiments. Regelmäßige Limited Editions, wie bereits in der Vergangenheit Redbreast Tawny Port, ergänzen das Portfolio kontinuierlich.

Der dreifach destillierte Irish Single Pot Still Whiskey reift zunächst in ehemaligen Bourbon- und Oloroso-Sherryfässern und erhält anschließend ein Finishing in Pedro-Ximénez-Sherry-Hogshead-Casks. Die kleinere Fassgröße intensiviert die Aromen des süßen Sherrys und verleiht dem Whiskey Noten von Zuckerrübensirup, Rosinen und Orangenzeste.

Tasting Notes:

Aroma: Fruchtige, würzige und nussige Noten verbinden sich mit dem subtil süßen Aroma der Pedro-Ximénez-Sherryfässer.

Taste: Ein spritziger, sirupartiger Schluck mit perfekter Balance aus Frucht, Würze und Röstaromen.

Finish: Süßlich und vollmundig am Gaumen mit angenehmen Noten von PX-Sherry.

Redbreast 27 Year Old – ein Meisterwerk der Reifung

Mit dem Redbreast 27 Year Old Ruby Port Cask präsentiert die Marke eine Cask-Strength-Edition, die das handwerkliche Können und die außergewöhnliche Reifungskompetenz von Redbreast eindrucksvoll unterstreicht. Kein Tropfen des Destillats ist jünger als 27 Jahre, was in Irland schon seinesgleichen sucht. Dieser Whiskey enthält Destillate von First- Fill-Portfässern aus dem Douro-Tal, die den typischen Charakter von Redbreast aus First- und Second-Fill Bourbonfässern und Sherry-Butts kombinieren. Eine Premiere für Redbreast, die dem komplexen Geschmacksprofil zusätzliche Tiefe verleiht.

Die Portwein-Fässer bringen Noten von Mango, Ananas und Beeren, ergänzt durch geröstetes Eichenholz, in das kraftvolle Aromenspiel des Whiskeys – eine luxuriöse Komposition aus Frucht, Würze und Holz.

Tasting Notes:

Aroma: Eine Mischung aus exotischen Früchten und roten Beeren, ergänzt durch frische Kräuter und Gewürze. Vanillesüße und Karamelltoffee verbinden sich mit der Nussigkeit von geröstetem Eichenholz.

Taste: Eine unglaublich reichhaltige Textur mit einer luxuriösen Kombination aus reifen Steinfrüchten und Sommerbeeren, ausbalanciert durch einen Hauch von Chiliöl. Kirsch-Menthol, Vanille und süße Gewürze wie Zimt ergänzen rote Paprika, Muskatnuss und geröstete Eiche.

Finish: Ein voller Gaumen aus reifen Früchten und Gewürzen – würdig einer Reise von fast drei Jahrzehnten.