Serge verkostet: Ein Duo aus Aberfeldy

Mit zwei unabhängig abgefüllten Whiskys aus Aberfeldy ist heute Serge Valentin beschäftigt, beide mit zehn und 12 Jahren recht jung, aber dafür sind es Einzelfassabfüllungen in unverfälschter Fassstärke. Beide stammen aus Bourbonfässern (eines ausgekratzt und dann neu angekohlt (ein Fasstyp, der laut Serge die Fruchtigkeit von Whiskys steigert).

Das numerische Ergebnis der Verkostung von heute ist eine klassische Punkteteilung, und die auf sehr gutem Niveau:

Abfüllung Punkte

Aberfeldy 12 yo 2013/2025 (52.5%, James Eadie, Distilleries of Great Britain & Ireland, bourbon cask, 644 bottles) 86 Aberfeldy 10 yo 2014/2025 (55.5%, Milroy’s Soho Selection, dechar-rechar hogshead) 86

Und hier noch eine kleine Galerie, die die Aberfeldy Warehouse Experience illustriert…