Neu von whic.de – Spirits of the Forest IX

SPIRITS OF THE FOREST IX – Expedition in die fruchtigen Höhen der mystischen Highlands

Bremen, Deutschland, 22.09.2023

Mit dem heute erschienenen Spirits of the Forest IX bekommen Whiskyfreunde die Möglichkeit, die tiefen Fruchtnoten und das ausgewogene Profil von Ben Nevis Single Malt zu ergründen. Der 2014er Vintage reifte in einem Port Pipe, dessen Einfluss den ohnehin fruchtig-trockenen Stil der Brennerei auf köstliche Art erweitert.

Von Wildblütenhonig ummantelte Rosinen und Pflaumen sowie rustikales Leder und etwas Schwarztee zeugen von der 8-jährigen Portweinfassreifung. Der cremige, von Malz getragene Geschmack und die ölige Textur lassen den typischen Ben Nevis-Charakter erkennen. Angenehm kräftig werden die Aromen bei 47% Vol. in Szene gesetzt. Wie gewohnt setzt whic.de auch bei dieser Abfüllung auf ein natürliches Geschmackserlebnis ohne Kühlfilterung oder Farbstoff.

Die besondere Illustration eines weisen Rabens macht diesen Tropfen zu einem stimmungsvollen Hingucker einer jeden Whiskysammlung.

811 Flaschen ergab das Portweinfass – diese sind ab sofort exklusiv bei whic.de erhältlich: https://whic.de/spirits-of-the-forest

„Der Ben Nevis bringt ein dunkelfruchtiges Erlebnis ins Glas. Der Tropfen hat mich direkt mit seinem Aroma überzeugt. Da ist einfach Zurücklehnen und purer Genuss vorprogrammiert.“ – Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Spirits of the Forest

Insgesamt hat Signatory 13 unterschiedliche Whiskys in angenehmer Trinkstärke von 47% Vol. für die schöne whic Serie abgefüllt. Es werden naturbelassene Tropfen zu erschwinglichen Preisen serviert. Bei angenehmen 47% Vol. lassen sie sich besonders entspannt gemeinsam mit Freunden erkunden. Jede der Abfüllungen schmückt ein von Hand illustriertes Etikett. Die Motive fanden sich in den mythischen Wesen des Waldes.