Die Sirens-Serie von whic.de erfährt ihre vierte Auflage: Diesmal ist es ein 12 Jahre alter Speyside-Whisky ungenannter Herkunft, der Genießerherzen erfreuen soll. Seine Besonderheit: Er ist 120 Tage in Fässern nachgereift, die zuvor mit Ahorn-Sirup belegt waren.

Die genauen Daten dazu und eine Beschreibung des Aromas finden Sie nachfolgend in der Pressemitteilung von whic:

Süß-herbe Aromenverführung: Batch 4 der whic Serie Sirens mit seltenem Maple Syrup Casks Finish

Bremen, Deutschland 09.08.2023

Die facettenreiche Whisky-Serie Sirens von whic wird von einem 12-jährigen Speysider fortgesetzt. Hinter dem schönen Etikett und der hellen Bernsteinfarbe warten anziehend süße Aromen darauf, entdeckt und genossen zu werden. Die meiste Zeit reifte der Whisky in Ex-Bourbon Hogsheads, denen er die cremigen Karamellnoten, etwas Birne und weitestgehend auch seine feine Würze verdankt. Durch die 120-tägige Nachreifung in Maple Syrup Casks haben sich diese schönen Würzaromen in Richtung gerösteter Walnüsse und würziger Buchweizen-Pancakes mit Honig weiterentwickelt.

Bei intensiven 52,7% Vol. lassen sich die leckeren Ebenen dieses vielschichtigen Single Malts wunderbar erkunden. Dieser pure Genuss wird von der Natürlichkeit des Whiskys unterstützt: Hier wurde weder kühlgefiltert noch gefärbt. Die limitierten 568 Flaschen vom köstlichen Batch 4 der Sirens gibt es ab sofort exklusiv bei whic.de.

„Ahornsirup-Fässer sind einfach echt noch etwas Besonderes. Bei Batch 4 unserer Sirens äußert sich das Finish in Form von schönen Nussnoten und einer feinherben bis süßen Würze. Eine schöne Ergänzung nach der Reifung im Bourbonfass. Das ist der perfekte Whisky für wertvolle Genussmomente.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Sirens

Der sagenumwobene Gesang der Sirenen zieht selbst die Stärksten in seinen Bann. Unter dem Titel Sirens bringt whic Whiskys heraus, die mit abwechslungsreichen Facetten glänzen. Die verführerischen Schätze aus unterschiedlichsten Fässern entern die Nosing-Gläser mit unwiderstehlichem Genuss. Die den Meereswellen nachempfundenen Glanzelemente, eindringlichen Sirenen-Darstellungen und intensiven Farben reflektieren das weite Spektrum der Whisky-Aromen, die mit dieser Serie entdeckt werden können. Jetzt ist die Chance, dem Ruf der Sirenen zu folgen und das verführerisch süße Batch 4 zu erforschen.