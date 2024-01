Neues Jahr, neue Abfüllung: Der Onlinehändler whic.de setzt seine Sirens-Serie mit der fünften Abfüllung fort, die ab sofort online erhältlich ist. Den acht Jahre alten Inselwhisky, der in einem First Fill Bacchus White Wine Cask gefinisht wurde, beschreibt man bei whic.de wie folgt:

VERLOCKENDE FRUCHT UMHÜLLT VON ZARTEM RAUCH

Batch 5 der whic Serie Sirens mit seltenem Bacchus Weißwein Finish

Bremen, 10.01.2024

Heute veröffentlicht der Premium-Spirituosenhändler whic das fünfte Batch seiner facettenreichen Whisky-Serie Sirens. Mit einem seltenen First Fill Bacchus White Wine Finish reiht sich dieser Single Malt perfekt in die bunte Reihe experimenteller Abfüllungen der Serie ein. Belohnt werden Whiskyliebhaber hier mit vielschichtigen Fruchtnoten, allen voran spritzigen Zitrusfrüchten, dazu cremigem Karamell und einem Hauch maritimer Würze in einem Mantel aus zarten Rauch- und Tabaknoten.

Insgesamt reifte der Single Malt Whisky 8 Jahre. Zeit genug, um seine cremige Süße aus dem Bourbon Hogshead hervorzulocken und sich saftige Fruchtaromen aus dem besonderen Weißweinfass zu ziehen. Bei angenehm intensiven 47,4% Vol. können sich die vielfältigen Aromen wundervoll entfalten – einfach ein Rundum-Vergnügen für Genießer-Gaumen. Dank des Verzichts auf Kältefiltration und Farbstoffe kann dieser leckere Single Malt in seiner ganzen Natürlichkeit verkostet werden.

Ab sofort sind die 303 Flaschen exklusiv bei whic.de verfügbar: whic.de/sirens

„Die Kombination aus Bourbonfass und Weißwein Finish gibt dem dezenten Rauch des Inselwhiskys alles mit, was er für einen runden Genuss braucht. Einfach lecker.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Sirens

Der sagenumwobene Gesang der Sirenen zieht selbst die Stärksten in seinen Bann. Unter dem Titel Sirens bringt whic Whiskys heraus, die mit abwechslungsreichen Facetten glänzen. Die verführerischen Schätze aus unterschiedlichsten Fässern entern die Nosing-Gläser mit unwiderstehlichem Genuss. Die den Meereswellen nachempfundenen Glanzelemente, eindringlichen Sirenen-Darstellungen und intensiven Farben reflektieren das weite Spektrum der Whisky-Aromen, die mit dieser Serie entdeckt werden können. Jetzt ist die Chance, dem Ruf der Sirenen zu folgen und das verlockende Batch 5 zu erforschen.