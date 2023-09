Compass Box stellt Metropolis vor, die dritte Abfüllung des Extinct Blends Quartett

Nach Ultramarine und Delos präsentiert der Whisky-Hersteller Compass Box mit Metropolis den dritten Teil seines Quartetts Extinct Blends. Die neue Abfüllung kommt mit 49 % Vol., in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung in die 5.910 Flaschen.

Der Blended Scotch Whisky, aus der Hand von lead whisky maker James Saxon, ist eine Hommage an die Blends, die „in der Geschichte verloren gegangen“ sind, und lässt sich von den „verschwundenen Charakteren und Aromen“ ausgestorbener Brennereien inspirieren, wie es bei The spirit business heißt. Im Fact Sheet auf der Compass Box Website sind als Bestandteile dieses Blends neben Blended Grain Parcel, Blended Scotch Parcel und Blended Malt Parcel auch Malt Whiskys der Brennereien Bowmore, Miltonduff und Aberlour angegeben. Das Flavour Profile wird hier so beschrieben:

Vanilla arrives first on the nose, followed by a medley of different honeys. Fudge, apricot and pineapple lead to fresh fig. A rich and very complex palate with sultana, apricot again and hints of smoky woodiness. A long and sweet finish, with a pleasing weight.