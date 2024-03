James Saxon wird neuer Whisky Master bei Compass Box

Nicht ganz unerwartet fällt eine Personalie bei Compass Box aus, die nach dem Abgang von Gründer John Glaser gefällt werden musste: James Saxon, schon bereits seit 2019 bei Compass Box als Whisky Master tätig, wird nun die Lead-Rolle beim unabhängigen Blender übernehmen.

Auf sein Konto gehen bereits einige Abfüllungen, wie der Flaming Heart Ausgabe 2022, der No Name, No. 3, Vellichor, und die vier Extinct Blends.

Saxon, der seinen ersten Blend von Compass Box 2011 bei einem Tasting der SMWS mit John Glaser erlebte, freut sich natürlich auf seine neue Verantwortung ab April:

“It’s not just a role, it’s a passion, and I could not be prouder to play such an influential role for this extraordinary brand, to collaborate with a highly talented and creative team, and to further expand the global whisky conversation.”