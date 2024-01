Neues bei Kirsch Import: Glencadam Limited Releases, Millstone Tulip, drei Japaner und Compass Box Duality (Ardbeg & Bimber)

2024 beginnt gleich mit einer vollen Ladung von neuen Whiskys von Kirsch Import – neben zwei neuen Limited Editions aus Glencadam und drei neuen japanischen Whiskys findet sich auch ein heavily peated Whisky aus dem Oloroso-Fass von Millstone aus der Zuidam Distillery – und der spannende Compass Box Duality, in dem sich Bimber und Ardbeg vereinen.

Hier alles über die Abfüllungen, die Sie bereits in Bälde bei ihren Fachhändler in Deutschland und jetzt auch in Österreich finden können:

Schwarzwälder Kirschtorte, Karamellcreme & Kaffee: Vollmundig genießen mit Limited Releases von Glencadam

So klein und geheim die Glencadam Distillery auch ist: Ihre Range sorgt für Abwechslung. Rund 180 Jahre mussten Feinschmecker auf Originalabfüllungen der Brennerei aus den East Highlands warten. Die bis zu 38 Jahre alten Whiskys entstehen wie zu Glencadams Gründerzeit in zwei Pot Stills aus Kupfer. Aufgrund ihrer Bauweise erzeugen sie eine zarte und weiche Spirituose, die im traditionellen Dunnage-Warehouse in einer Vielzahl an hochwertigen Fässern reift.

Die Limited Releases der Brennerei demonstrieren den komplexen Einfluss von Butts, Barrels und Co. auf Glencadam Whisky.



Für den Glencadam 17 y.o. Reserva PX baute Master Distiller Robert Fleming seinen Single Malt in kleinen Pedro Ximénez Sherry Quarter Casks aus – und erschuf ein Erlebnis, das mit üppigen Noten von Schwarzwälder Kirschtorte, Kaffee, dunklen Beerenfrüchten und Datteln die dunkle Jahreszeit versüßt.



Likörweinfässer der portugiesischen Insel Madeira veredelten den Glencadam 15 y.o. Reserva de Madeira. Aus insgesamt 5.826 individuell nummerierten Flaschen ergießt sich ein köstlicher Single Malt mit mundfüllenden Schichten von Pfirsichkuchen, Sirup und Karamellcreme sowie gerösteten Walnüssen, Pralinen und kandierten Fruchtschalen ins Nosingglas.

Glencadam 17 y.o. Reserva PX – Limited 2006 Edition

Highland Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre

Dest. 2006

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Bourbon Casks, Pedro Ximénez Sherry Quarter Casks (Finish)

4.188 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Üppige Aromen von Sticky Toffee Pudding, Schwarzkirschen, Salzkaramell und Ahornsirup, vermischt mit dunklen Beerenfrüchten und Kakaopulver.



Gaumen: Üppige Schichten von Schwarzwälder Kirschtorte, Lakritze mit schwarzen Johannisbeeren, Cappuccino und Crème Karamell, gepaart mit Datteln, Pflaumen und süßen Gewürzen.



Nachklang: Schokoladen-Kirsch-Likör, Tarte mit Mandelcreme (Frangipane) und Rosinen gehen über in Espresso und behagliche Kuchengewürze

Glencadam 15 y.o. Reserva de Madeira – Limited 2008 Edition

Highland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Bourbon Casks, Madeira Wine Casks (Finish)

5.826 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Einladende Aromen von Karamell und Ingwerkeksen, gemischt mit karamellisierten Pekannüssen, getrockneter Ananas und Backgewürzen.



Gaumen: Mundfüllende Schichten von Pfirsichkuchen, Sirup und Karamellcreme, vermählt mit gerösteten Walnüssen, Pralinen und kandierten Fruchtschalen.



Nachklang: Eindrücke von Branntweinbutter, Honigkuchen und gesalzenem Karamell, die einen Hauch von dunkler Schokolade und Zimt hinterlassen.

Die Dutch Tulip Collection gedeiht: Heavily Peated Single Cask – nur für Kirsch-Kunden

1975 gegründet, sind die Zuidam Distillers eine der letzten unabhängigen Destillerien der Niederlande, die nach dem „farm to glass“-Prinzip arbeitet. Mit sympathischem Understatement brennt Patrick van Zuidam in zweiter Generation nicht nur erfolgreich Genever und Gin, sondern auch Whisky aus eigenem Getreide. Dieses wird – typisch niederländisch – in Mühlen gemahlen. Millstone heißt entsprechend die Whisky-Marke der Zuidam Distillers.



Zum zweiten Mal haben die Niederländer ein exklusives Single Cask für den deutschen Markt abgefüllt. Dafür fiel unsere Wahl auf ein First Fill Oloroso Sherry Butt, befüllt mit überdurchschnittlich lang fermentiertem, stark getorftem Malt Whisky.



Der Millstone Peated Oloroso Cask 2017/2023 vermählt tiefe, dunkle Noten von Früchten, nussige Anklänge und weichen, kräftigen Rauch bei 53,6% vol. Cask Strength. Die 637 Flaschen sind einer weiteren Ikone unseres Nachbarlandes gewidmet: der Tulpe.

Millstone Peated Oloroso Cask 2017/2023 – Dutch Tulip Collection No.2

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

Selected for you by Kirsch Import

6 Jahre

Dest. 11/05/2017

Abgef. 14/11/2023

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr: 17B065

637 Flaschen

53,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Japanische Raritäten: Single und Blended Malts von Mars

Zwei Destillerien, drei Fasslager, eine Marke: Mars destilliert hochwertige Single und Blended Malts – und spielt mit den Einflüssen dreier verschiedener Klimazonen Japans. Eine Kombination, die Mars in die Lage versetzt, immer wieder neue Whiskys hervorzubringen, die in ihrer Komplexität zu überraschen wissen.



Die Mars Tsunuki – 2023 Edition stammt vollständig aus der Tsunuki Destillerie. Erst 2016 im bis zu 36°C warmen, subtropischen Süden des Landes eröffnet, wurde die Anlage zunächst hauptsächlich zur Reifung genutzt. Tsunuki-Abfüllungen sind daher rar. Der gefragte Nachschub reifte rund sechs Jahre in Bourbon Barrels und balanciert bei 50% vol. Marmelade, Honig, subtilen Rauch und Zitrusnoten.

Mars The Y.A. #1 vereinte erstmals alle drei Mars-Standorte in einem Whisky. Der neue Mars The Y.A. #2 ebenso – allerdings als getorfte Variante. Der Blended Malt vereint rauchige Single Malts der Brennereien Shinshu und Tsunuki und wurde auf der tropischen Insel Yakushima gereift (Y.A. = Yakushima Aging). Das Resultat? Ein Erlebnis wie die Insel selbst, aus sonnengereiften Früchten, Meeresluft und weichem Rauch.



Der Mars Maltage Cosmo Wine Cask Finish ist eine limitierte Version der beliebten Standardabfüllung Cosmo. Der bernsteinfarbene Blended Malt Whisky aus japanischem und schottischem Single Malt wurde in Rotweinfässern aus dem eigenen japanischen Weingut veredelt. Einige dieser Malts lagerten dabei mehr als zwei Jahre lang in den Wine Casks. Neben der runden und angenehmen Honigsüße des Cosmo entfalten sich so würzige und dunkle Fruchtnoten sowie Tannine.

Mars Tsunuki – 2023 Edition

Single Malt Japanese Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: v.a. First & Second Fill Bourbon Barrels

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mars The Y.A. #2 – Peated

Blended Malt Japanese Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: v.a. Bourbon Barrels

49% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mars Maltage Cosmo – Wine Cask Finish

Blended Malt Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: Japanese Wine Casks (Finish)

43% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Doppelt gut: Compass Box Duality vereint Bimber & Ardbeg

Blended Whisky befindet sich im Wandel. „Whiskymaker“ wie Compass Box räumen mit dem Image der Kategorie auf, heben sie mit Perfektionismus und Transparenz auf das Qualitätsniveau von Single Malt – und darüber hinaus. John Glaser und Team erschaffen Texturen und Aromen, die ein einzelner Whisky oft nicht erreichen kann. Ihre Luxus-Blends komponieren sie aus hochqualitativen Single Malt und Single Grain Whiskys aus dem eigenen Fasslager in Schottland.



Mit Duality wirft Compass Box einen Blick über den schottischen Tellerrand. Der Blended Malt entstand in Kooperation mit der Bimber Distillery aus London und belebt die uralte schottische Whiskytradition des Fasswechsels wieder: In Pedro Ximénez „seasoned“ Hogsheads gereifter Single Malt von Bimber wurde von Compass Box mit intensiv rauchigem „teaspooned“ Single Malt von Ardbeg kombiniert. Im Austausch erhielt Bimber Glendullan Single Malt aus Sherryfässern, den die Londoner mit ihrem Torf-Whisky vereinten.



Torf, Salzkaramell, Mango, Rosinen und Honig: Duality feiert den Kontrast zwischen England und Schottland, Peat und Sherry, Jugend und Alter – und richtet sich an alle, die Whiskys mit Textur, Dichte und Komplexität lieben.

Duality

Compass Box Blended Malt Whisky

Herkunft: Schottland, England

Zusammensetzung: „Teaspooned” Islay Blended Malt (Ardbeg) (60%), Bimber Single Malt (40%)

Fasstyp: Recharred Bourbon Barrels, Refill Bourbon Barrels, Pedro Ximénez „seasoned“ Hogsheads

1.050 Flaschen (insgesamt)

52% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt