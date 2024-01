TTB-Neuheit: Lochlea 5yo

Wie schnell die Zeit doch vergeht, kann man in der us-amerikanischen TTB-Datenbank an einem der neuesten Einträge sehen: Die Lochlea Distillery in den schottischen Lowlands, unter der Leitung von ex-Laphroaig Distillery Manager John Campbell, wird in naher Zukunft den Lochlea 5yo auf den Markt bringen, die natürlich bislang älteste Abfüllung aus der kleinen, aber feinen Destillerie. Mit 50% vol. Alkoholstärke abgefüllt, und wie man auf dem Rückseitenetikett nachlesen kann, sind 2 der fünf verwendeten Fässer aus dem ersten Fassbefüllungs-Run der Brennerei im August 2018!

Die Tasting Notes grob übersetzt: Rote Trauben, Rosinen und Zitronenzesten, danach kandierter Birnenkuchen, und ein Finish mit schwarzem Pfeffer und Rosenblüten.

Hier die Label dazu:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.