Neu bei Kirsch Import: Preis-Leistungs-Tipps von Whisky Druid & Signatory Vintage und Lochleas bislang ältesten Single Malt

Neben dem jetzt auch in Deutschland erhältlichen Starward X Lagavulin (wir berichteten bereits heute Vormittag) finden wir heute in den Neuheiten von Kirsch Import noch drei weitere Whiskys. Von Michel Reicks Zaubertrank erscheint Batch 3, dazu erscheint jetzt die bisher fehlende Edition #1 aus der 100 Proof Reihe von Signatory Vintage auch auf dem Markt. Und die Lochlea Distillery veröffentlicht mit Lochlea 5 yo ihren bisher ältesten Single Malt, und zugleich den Ersten mit Altersangabe.

Hier alle Details:

Zahlreiche Whisky-Fans sind ihm erlegen: dem geschmacklichen Zauber von Torf. Weil sich der unabhängige Abfüller Michel Reick als Whisky-Druide bestens mit Fassmagie auskennt, hat er torfige Funde aus dem Warehouse von Signatory Vintage zu einem Zaubertrank vermählt. „Peat heads“ treffen auch im dritten Batch seines Blended Malt Scotch Whisky auf deftigen Lagerfeuerrauch, begleitet von würzigem Leder. Süße steuern Rosinen, Honig und Milchschokolade bei.



Zaubertrank Batch 3

Whisky Druid Blended Malt Scotch Whisky (Signatory Vintage)

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Dezenter Lagerfeuerrauch, dennoch kräftiger als im ersten Batch, verbindet sich mit Leder sowie süß-fruchtigen Noten von Rosinen, Frühlingshonig, Pfirsichkompott sowie zunehmend Milchschokolade.

Gaumen: Lagerfeuerrauch und Fruchtkompott. Insgesamt heller als in der Nase, mit Honig und dezenten Rosinen.

Nachklang: Süß, mittellang und mit feinem Rauch.

Kräftigen Torfrauch hat auch der Ben Nevis 2019/2023 im Angebot. Der „heavily peated“ Highlander aus Sherryfässern ist die leicht verspätete #1 der neuen Signatory 100 Proof Edition. Mit 57,1% vol., dem Mindestgehalt, ab dem mit Alkohol getränktes Schießpulver entzündet werden kann, in elegante Flaschen gebracht, schließt die Reihe eine Lücke im Signatory-Sortiment. Hohe Prozente treffen dabei auf niedrige Preise.

Ben Nevis 2019/2023 – Heavily Peated

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #1

4 Jahre

Dest. 2019

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Erstmals mit Age Statement: Lochleas bislang ältester Single Malt ist da

Sie ist eine Rarität in der schottischen Brennereilandschaft: Die Lochlea Distillery ist unabhängig, familiengeführt – und baut als eine von wenigen Destillerien Schottlands ihre Gerste selbst an. Unter der Leitung von Branchengröße John Campbell entstehen so authentische Single Malts, geprägt von der Gerste ihrer Region und einem für die Lowlands außergewöhnlichen Geschmacksprofil.



Mit dem Lochlea 5 y.o. präsentiert die „farm distillery“ ihre bislang älteste und zugleich erste Abfüllung mit Age Statement. Der Single Malt vereint fünf von John Campbell handverlesene Bourbon- und Sherryfässer. Zwei von ihnen stammen aus 2018 und gehören zu den ersten Fässern, die Lochlea jemals befüllte.

Der Fünfjährige wurde mit 50% vol. ohne Farbstoffe oder Kühlfiltrierung abgefüllt. Das schmeckt man: Nach dem Auftakt mit braunem Zucker und gebackener Ananas weichen üppige, kuchenähnliche Duftnoten am Gaumen Zitrusschalen und Crumble mit kandierter Birne. Spritzige Orangenschalen gehen im Nachklang langsam in sattes Karamell über, begleitet von einem Hauch von schwarzem Pfeffer, Rosenblättern und Leder.



Weltweit sind von der limitierten Edition nur 2.000 Flaschen erhältlich.

Lochlea 5 y.o.

Single Malt Scotch Whisky

5 Jahre

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, First Fill Oloroso Sherry Cask, Double Matured Pedro Ximénez Sherry Cask, Double Matured Oloroso Sherry Cask

Fassnr. 25, 20, 249, 295, 272

2.000 Flaschen (insgesamt)

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Gebackene Ananas, brauner Zucker, Haselnüsse, Sauerteigbrot.

Gaumen: Zitronenschalen, Crumble mit kandierter Birne, Orangenschalen.

Nachklang: Karamell mit einem Hauch von schwarzem Pfeffer, Rosenblättern und Leder.