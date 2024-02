Compass Box mit neuem Konzept für Hedonism

Mit Hedonism betrat Compass Box im Jahr 2000 erstmals als whiskymaker die Bühne des Scotch Whisky. Nicht zufällig wählte Gründer John Glaser als erste Abfüllung seines neuen Unternehmens einen Blended Grain Scotch Whisky. Denn gerade hier sah er viel Potential und eine hohe Qualität, die noch relativ unentdeckt in den schottischen ware houses schlummerte. Mittlerweile sind die alten und seltenen Grain-Whiskys immer schwieriger zu finden. Und auch wenn Hedonism eigentlich nie ganz aus ihrem Portfolio verschwand, kündigt Compass Box nun ihre Rückkehr an.

Geplant ist, Compass Box Hedonism nun als limited release jährlich zu veröffentlichen. Zwar erschien dieser Blended Grain bereits in den letzten Jahr in unterschiedlichen Batches. Nun soll dies auch durch jeweils verschiedene Label sichtbar sein, die von unterschiedlichen Künstlerinnen gestaltet werden. Das Etikett der ersten Veröffentlichung entwarf und realisierte die schottische Künstlerin Stephanie Rew. Sie wendet die jahrhundertealte Technik der Wasservergoldung an, ihre Arbeiten erinnern dadurch an Gemälde der Renaissance. In einem Dokumentarfilm – dieser wird am 22. Februar der Website per QR-Code freigegeben – mit dem Titel „Hedonism: From Grain to Gold“ wird Compass Box einen Blick hinter die Kulissen des Whisky-Herstellungsprozesses und der künstlerischen Techniken von Stephanie Rew ermöglichen.

Der Blended Grain besteht aus alten Whiskys, die größtenteils in first-fill Bourbon barrels reiften. Zusätzlich erhät der Blend auch einige Grain-Whiskys aus den 1990er Jahren. Compass Box beschreibt Hedonism als “complex palate on the nose and in the mouth of salted caramel, spiced honey, mascarpone, and rich vanilla, culminating in a subtle citrus finish.” Als unverbindliche Preisempfehlung nennt Whiskeyraiders 150 US-Dollar. Dies würde in etwa 140 € entsprechen, wir vermuten, dass wir in der nächste Zeit mehr zur neuen Hedonism erfahren werden.