Serge verkostet: Glenallachie als Trio

Glenallachie, GlenAllachie oder auch The GlenAllachie – für diese Speyside-Destillerie, der sich Serge Valentin in seiner heutigen Verkostung widmet, sind verschiedene Varianten ihres Namens gültig und geläufig. Beim unabhängigen Abfüller Gordon & MacPhail heißt die Brennerei einfach Glenallachie Distillery. Ihr Bottling in der Session des Tages auf Whiskyfun erschien innerhalb der Discovery Reihe und reifte in bourbon casks. Von offizieller Seite aus laufen die Whiskys der Brennerei unter dem Namen The GlenAllachie. Bekannt sind die Brennerei-Abfüllungen auch für eine Vielzahl unterschiedlicher Fassarten, die eine Verwendung finden. Keine Ausnahme machen hier die beiden Batches des 10-jährigen in Fassstärke aus dem letzten Jahr, die die heutige Verkostung komplettieren. Diese liegen mit ihren Bewertungen auch über der des Indie-Bottlings, wie Sie in unserer Übersicht sehen:

Abfüllung Punkte

Glenallachie 14 yo (43%, Gordon & MacPhail, Discovery, bourbon cask, +/-2023) 83 Glenallachie 10 yo ‚Cask Strength Batch 9‘ (58.1%, OB, 2023) 88 Glenallachie 10 yo ‚Cask Strength Batch 10‘ (58.6%, OB, 2023) 86