WDR 5 Alles in Butter: Das Geheimnis des Haggis

Auch wenn der 25. Januar und die an diesem Tag zelebrierte Burns Night schon etwas her ist: Wir weisen heute auf den abschließenden Teil der Schottland-Reihe bei Alles in Butter auf WDR 5 hin. Wie gewohnt nimmt Helmut Gote die Rolle des Genussexperten ein. Er nimmt seine Kollegin Carolin Courts wieder mit nach Schottland, und bringt ihr in dieser Folge die schottische Spezialität Haggis näher. Diesem mit Innereien, Fett, Getreide, Gewürze und Zwiebeln gefüllten Schafsmagen widmete der schottische Dichter Robert Burns seine berühmte Ode. Und sowohl mit dieser als auch dem gefüllten Schafsmagen, traditionell begleitet von Neeps and Tatties (gestampfte Steckrüben und Kartoffeln), beschäftigt sich Alles in Butter intensiv und ausführlich:

Robert Burns‘ Ode an den Haggis

Was ist ein „Burns Supper“?

Woraus Haggis besteht: Innereien, Fett, Getreide, Gewürze, Zwiebeln

Wie Haggis schmeckt: würzig mit kräftiger Pfeffernote

Getränk zum Haggis: 10 Jahre alter Benriach Speyside Whisky

Klassische Haggis-Beilagen: Neeps and Tatties (Steckrübe und Kartoffelpüree)

Alternative zum frischen Produkt: Steckrübe aus der Dose

Vorspeisen zum Haggis: Fischsuppe Cullen Skink, Hühnersuppe Cock-a-leekie

Desserts zum Haggis: Dundee Cake, Scone, Cranachan

Die Podcast-Folge Schottische Spezialität: Das Geheimnis des Haggis finden Sie auf der WDR-Website als Podcast, sie steht bis zum 25.01.2025 dort zur Verfügung. Was Helmut Gote allerdings nicht finden konnte, ist ein Rezept für Cock-a-leekie, eine Hühnersuppe mit Backpflaumen und Lauch. Können Sie vielleicht helfen?

Schottisches Haggis mit Steckrüben und Kartoffeln in einem Restaurant serviert

Author: Daniel Fader

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ScottishHaggis.jpg