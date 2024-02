Die österreichische Kuenz Naturbrennerei aus Osttirol freut sich ganz besonders über eine Doppelgoldmedaille für ihren Rauchkofel Single Malt Whisky. Bei der internationalen The Fifty Best in New York wurde der Rauchkofel Single Malt Whisky Sherry Cask IX mit einer Doppelgoldmedaille, der höchsten Auszeichnung, prämiert.

Mehr in der folgenden Pressemeldung, die wir von der Kuenz Naturbrennerei erhalten haben:

Kuenz Rauchkofel Single Malt Whisky erhielt internationale Bestnote

In New York wurde der Rauchkofel Single Malt Whisky der Kuenz Naturbrennerei mit einer der begehrten Auszeichnungen von The Fifty Best prämiert. Mit Doppelgold in der Kategorie World Whisky erhielt der Familienbetrieb die höchste Anerkennung.

Die Kuenz Naturbrennerei hat sich seit Jahren einen Ruf für exquisiten Genuss und international anerkannte Qualität erarbeitet. Bereits 2014 begannen die Brüder DI Florian und DI Johannes Kuenz sich intensiv dem Thema Whisky zu widmen. Nun feiert die Kuenz Naturbrennerei einen herausragenden Erfolg, denn ihr Rauchkofel Single Malt Whisky wurde bei der Verkostung von The Fifty Best mit Doppelgold, der höchsten Auszeichnung, prämiert.

The Fifty Best, ein digitaler Guide für edle Weine & Spirituosen, verkostete in einer Blindverkostung eine Auswahl internationaler Whiskys. Die hochkarätige Jury setzte sich dabei aus Wein- und Spirituosen-JournalistInnen, BranchenexpertInnen, HändlerInnen sowie BarkeeperInnen zusammen, die nach einem strikten Verkostungsschema die Produkte neutral beurteilten.

Von Links nach rechts: DI Florian Kuenz, DI Johanna Kuenz, DI Sabine Kuenz, DI Johannes Kuenz.

Der Rauchkofel Single Malt Whisky Sherry Cask Finished IX beeindruckte die Jury nachhaltig und erhielt die prestigeträchtige Doppelgoldmedaille. „Karamell und getrockneten Früchten in der Nase und nachhaltiger Honig, rund, voll, angenehm weich und geschmeidig im Abgang“ so lautete das begeisterte Urteil der Fachjury. Diese internationalen Auszeichnung spiegelt die überragende Qualität des Rauchkofel Single Malt Whisky der Kuenz Naturbrennerei wider. Die meisterhafte Kombination aus handwerklichem Können, hochwertigsten Zutaten und einem vollendeten Herstellungsprozess macht diesen Whisky zu einem wahren Genusserlebnis.

Basis für diesen hervorragenden Single Malt Whisky bildet Osttiroler Braugerste. Angebaut am Fuße des Rauchkofels verleiht sie der Spezialität seinen einzigartigen Charakter. Eine Kombination aus kristallklarem Quellwasser und der Leidenschaft der Familie Kuenz für hochwertige Spirituosen entsteht so ein exklusives Geschmackserlebnis. „Für die Reifung des Sherry Cask IX setzen wir auf unser bewährtes zweistufiges Lagerverfahren,“ so Dipl. Ing. Florian Kuenz. Dabei wird der Whisky nach einer 3-5 jährigen Reifung in neuen Eichenfässern nochmal in einem frisch entleerten Sherry Süßweinfass abgerundet.

Die Kuenz Naturbrennerei steht seit Jahren für handgefertigte Premium-Spirituosen höchster Qualität. Mit einer tiefen Verbundenheit zur Region und einem unerschütterlichen Engagement für Handwerkskunst kreiert die Brennerei Produkte, die höchsten Genuss versprechen. Dipl. Ing. Johannes Kuenz

„Die Auszeichnung durch eine internationale Expertenjury erfüllt uns mit besonderem Stolz. Sie bekräftigt unseren bisherigen Weg und spornt uns an, unseren Einsatz für höchste Qualität weiterhin konsequent fortzusetzen.“