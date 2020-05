PR: Rauchkofel Single Malt Whisky international ausgezeichnet

Über einen sehr schönen Erfolg freut sich die Kuenz Naturbrennerei. Ihr Rauchkofel Whisky Single Cask PX Sherry erhielt bei den World Whiskies Awards die Goldmedaille. Wir gratulieren hierzu ganz herzlich und teilen mit Ihnen die heutige Presseaussendung:

Rauchkofel Single Malt Whisky international ausgezeichnet

In diesen turbulenten Zeiten sind positive Neuigkeiten noch besser. So kann die Kuenz Naturbrennerei voller Freude eine weitere Auszeichnung verkünden. Der Rauchkofel Whisky Single Cask PX Sherry wurde in London bei den World Whiskies Awards 2020 mit Gold ausgezeichnet.

Bei den World Whiskies Awards in London werden über 1.000 Whiskies aus der ganzen Welt verkostet und die Besten prämiert. Die Einreichung der Proben erfolgte bereits im Herbst und nun wurden die Gewinner der jeweiligen Kategorien bekanntgegeben.

Die Kuenz Naturbrennerei steht seit Jahren für höchste Ansprüche an Qualität. Seit 2014 beschäftigen sich die Brüder DI Florian und DI Johannes Kuenz intensiv mit dem Thema Whisky. Die 1.Whisky Abfüllung ließ gleich mit einer internationalen Auszeichnung aufhorchen. Seither wird die Kunst des Whisky Brennens perfektioniert. Im hauseigenen Whiskylager am Kuenzhof reifen die edelsten Destillate zu international geschätzten Spezialitäten heran.

„Von einer hochkarätig besetzten Jury international ausgezeichnet zu werden freut uns sehr und macht uns richtig stolz“

sagen Florian und Johannes Kuenz.

Bei dem ausgezeichneten Fass Nummer 20 handelt es sich um ein Single Pedro Ximénez Sherry Cask, welches jetzt nun in 447 handverlesenen Flaschen abgefüllt wurde. Die Jury der World Whiskies Awards beschreibt dieses besondere Fass sichtlich begeistert:

„In der Nase raffiniertes Spiel aus süßem Karamell, Vanille, Créme Brúlée und gebuttertem Toast. Am Gaumen intensiv typische Weinaromatik. Angenehm süße Rosinentöne mit Schokolade im Hintergrund. Sehr gute Qualität.“

Diese Auszeichnung ist Beweis dafür, dass die beiden Brüder sich endgültig am österreichischen Whisky Markt unter den Top Anbietern etabliert haben.Wir dürfen gespannt sein, was uns in Zukunft noch alles an Whisky Besonderheiten aus dem Hause Kuenz erwartet.

Nun freuen wir uns auf diese prämierte Abfüllung, die ab dem 15.5. im hauseigenen Onlineshop und im Hofladen der Familie Kuenz angeboten wird. Hier gilt es rasch zuzugreifen, da diese ausgezeichnete Spezialität mit ihren 447 Flaschen bestimmt ganz schnell vergriffen sein wird.