Ebenfalls ab März: Heaven Hill Heritage Collection 18 Year Old

Am vergangenen Samstag konnten wir Ihnen den nur in den USA erhältlichen Heaven Hill Heritage Collection 20-Year-Old Kentucky Straight Corn Whiskey präsentierten. Heute stellt die Brennerei eine weitere Abfüllungen innerhalb dieser Kollektion vor, die allerdings ab März weltweit bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich sein wird.

Heaven Hill Heritage Collection 18 Year Old, mit 60 % Vol. abgefüllt, ist ein Kentucky Straight Bourbon, für den 133 Fässer miteinander vermählt wurden. Diese lagerten seit dem Dezember 2005, die mash bill für den Bourbon besteht aus 78 % Mais, 12 % gemälzter Gerste und 10 % Roggen. Heaven Hill Heritage Collection 18 Year Old soll in der Nase Noten von getrockneten Blumen, schwarzem Tee, alter Eiche und gerösteten Mandeln liefern. Am Gaumen folgen Noten von Vanille und Karamell, altem Leder, Eichenholz-Kohle, Pfeffergewürz und Orangenöl.

Ein Statement des Master Distillers Conor O‘ Driscoll:

“The Heaven Hill Heritage Collection is our opportunity to showcase some of the oldest stock in Heaven Hill’s incredible inventory of aging whiskey. We pride ourselves on having the necessary patience to age, taste, re-taste and select our whiskey at the moment we feel it is perfectly matured. This 18-year-old Kentucky Straight Bourbon Whiskey epitomizes what consumers have come to expect from the highest quality of Heaven Hill’s releases.”