Die neue Heaven Hill Distillery erhält ihre Brennanlage

Heaven Hill hat Ende des letzten Monats ein bedeutenden Schritt beim Bau ihrer neuen Brennerei in Bardstown/Kentucky/USA bewältigt. Der neue Kupferkessel der Firma Vendome wurde von dieser in zwei Teilen angeliefert und installiert. Fast 60 Fuß, also etwas mehr als 18 Meter, misst die Anlage, die ein Gesamtgewicht von 22.000 Pfund, fast 10 Tonnen, hat. Diese neue Destillations-Anlage ist in der Lage, 35.500 Proof-Gallonen pro Tag zu produzieren, was mehr als 500 Barrel pro Tag entspricht.

Am 7. November 1996 brannten die Produktionsanlagen und sieben der damals 44 vorhandenen Lagerhäuser von Heaven Hill in Bardstown nieder. Heaven Hill zog nach diesem Brand in die historische Bernheim Distillery in Louisville, Kentucky. Ein Teil des Produktionsprozesses, wie zum Beispiel die Flaschenabfüllung, fand weiterhin noch in Bardstown statt. Ende April 2022 kündigte die Brennerei dann ihre Rückkehr nach Bardstown/Kentucky an. Der Neubau der Heaven Hill Springs Distillery war anfänglich mit einer Investition von 135 Millionen Dollar geplant. Mittlerweile ist die Summe auf 200 Millionen Dollar korrigiert.

Die neue Heaven Hill Springs Distillery wird voraussichtlich Ende 2024 in Betrieb gehen. Die anfängliche Produktion soll 150.000 Barrel pro Jahr betragen. Im Laufe der Zeit wird die Kapazität auf bis zu 450.000 Barrel pro Jahr gesteigert werden können. Hinzu kommt dann noch die Destillation des Unternehmens in der historischen Bernheim Distillery in Louisville, die weiterhin mit voller Kapazität von 450.000 Barrel pro Jahr betrieben wird.