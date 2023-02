Neu ab März: Heaven Hill Heritage Collection 20-Year-Old Kentucky Straight Corn Whiskey

Die Ausgabe 2023 der Heaven Hill Heritage Collection ist von der Destillerie in Kentucky angekündigt worden und soll ab März bei US-Händlern zu finden sein.

Der Heaven Hill Heritage Collection 20-Year-Old Kentucky Straight Corn Whiskey wurde aus 110 Fässern aus dem Produktionsjahr 2002 zusammengestellt und enthält damit einige der ältesten Fässer, die in der Brennerei noch lagern. Seine Mashbill: 80% Mais, 12% gemälzte Gerste und 8% Rye. Abgefüllt wird der 20 Jahre alte Whisky mit 57,5% vol. Alkoholstärke.

Ein Statement des Master Distillers Conor O‘ Driscoll:

“The Heaven Hill Heritage Collection reflects the true craftsmanship, patience and consistency which are hallmarks of Heaven Hill’s whiskey making traditions. The ability to offer consumers an ultra-aged corn whiskey product is a true testament to the forward-thinking innovation the company has practiced for decades and continues to practice to this day.”