Serge verkostet: Zwei seltsame Glen Scotias

Die beiden Whiskys aus der Destillerie Glen Scotia, die Serge Valentin heute verkostet, fasst er unter der Kategorie „seltsam“ zusammen – und das sind sie in der Tat: Ein 10 Jahre alte Glen Scotia mit dem Zunamen „Unpeated“ (macht so viel Sinn wie Glenkinchie unpeated, meint Serge) und ein Glen Scotia aus dem Cadenhead’s Warehouse Tasting, also ein Glen Scotia von Springbank.

Ja, und überzeugt haben die Beiden im Tasting auch nicht:

Abfüllung Punkte