Neu bei Kirsch Import: The GlenAllachie 12 yo Moscatel Wood Finish und Metropolis – The Extinct Blends Quartet

Zwei neue Abfüllungen werden über Kirsch Import in dieser Woche von Schottland aus den deutschen Markt erreichen. Aus der Hand von Billy Walker, Master Blender bei The GlenAllachie, kommt The GlenAllachie 12 yo Moscatel Wood Finish. Und Compass Box neue Abfüllung innerhalb des Extinct Blends Quartett, Metropolis, ist jetzt auch in Deutschland erhältlich.

Hier alle Details, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Aus portugiesischem Holz geschnitzt: Fruchtgenuss mit der The GlenAllachie Wood Finish Series

Den Einfluss von Fässern auf Single Malt Whisky zu studieren, ist Billy Walkers Lebensaufgabe. Der Branchenveteran widmet sich dem Phänomen insbesondere in der Wood Finish Series. Die Reihe besteht aus innovativen Abfüllungen, die der The GlenAllachie Master Blender in Puncheons, Pipes und Co. oft kleiner Produzenten aus der ganzen Welt perfektioniert. Seine neueste Schöpfung, der The GlenAllachie 12 y.o. – Moscatel Wood Finish, wurde exklusiv für den europäischen Markt abgefüllt.





Dieser wunderbar fruchtige Whisky reifte zunächst über 8 Jahre lang in Bourbonfässern. Um seine Komplexität noch zu steigern, füllte man ihn anschließend für eine Reifezeit von rund 42 Monaten in ausgesuchte Moscatel-Fässer um. Mit dem ausgesprochen aromatischen Dessertwein aus Portugal vorbelegt, steuern diese Casks blumige Aromen, gepaart mit einem seidig-weichen Mundgefühl bei. Das Ergebnis ist ein bronzefarbener Malt Whisky mit unverwechselbaren Noten von säuerlichen Früchten und üppigem Toffee.

The GlenAllachie 12 y.o. – Moscatel Wood Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Europe

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: American Oak Barrels, Moscatel Casks (Finish)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Wellen von Orangenblüten, Heidehonig und Zitrusfrüchten, mit Noten von Grapefruit, Butterscotch und Toffee.



Gaumen: Anklänge von dunkler Schokolade, Traubenmost und Pflaumenmarmelade, gefolgt von Noten von Gartenfrüchten, Zimt und Honigwaben.



Nachklang: Ingwer und Butterscotch.

Die urbane Seele von Blended Whisky: Compass Box Metropolis erweitert Extinct Blends Quartett

Trends ändern sich, und die Rezepturen folgen ihnen. Blended Whiskys aus den 1970er, 80er und 90er Jahren unterscheiden sich stark von den heutigen Versionen, selbst wenn der Markenname derselbe bleibt. Mit dem Extinct Blends Quartett interpretiert Compass Box vier der beliebtesten Blended Scotches aus vergangenen Zeiten neu und greift dabei auf einige seiner seltensten und originellsten Whiskybestände zurück.





Für Ultramarine ließ sich Compass Box von den antiken Sherry- und Pfeifentabaknoten eines ikonischen, luxuriösen Blended Scotch inspirieren, der erstmals in den späten 1980er Jahren auf den Markt kam. Er basiert u.a. auf gereiften Malts der Brennereien Caol Ila und Glendullan.





Delos lässt den lebhaften Compass Box Blend Asyla wiederauferstehen. Zu dem Erlebnis aus exotischen Früchten und weicher Vanille tragen alte und rare Whisky-Komponenten der Brennereien Glen Elgin, Imperial, Miltonduff sowie Cameronbridge bei.

Für das dritte Release der Reihe reist Compass Box durch die städtische Erfolgsgeschichte des Whisky-Verschnitts. Denn: In lebendigen Metropolen liegen die Ursprünge schottischen Blended Whiskys.





Metropolis ist daher der passende Name der neuen Limited Edition.



Sie verbindet Noten von Shortbread und Honig von Aberlour und Miltonduff mit öligem Charakter und Trockenfrüchten aus Sherryfässern und cremig-spritzige Grain-Noten mit metallischen, rauchigen Anklängen von Bowmore und zeichnet so das vielfältige Leben in der Stadt nach.

Metropolis – The Extinct Blends Quartet

Compass Box Blended Scotch Whisky

Abgef. 05/23

Zusammensetzung: Blended Malt Parcel (25,8%), Aberlour Single Malt (25,1%), Blended Grain Parcel (20,5%), Miltonduff Single Malt (16,6%), Bowmore Single Malt (7,1%), Blended Scotch Parcel (4,9%)

Fasstyp: Refill Sherry Butt, Recharred American Oak Barrel, Refill Bourbon Barrel, First Fill Bourbon Barrel

5.910 Flaschen (insgesamt)

49% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt