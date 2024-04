Die Speyside-Destillerie The GlenAllachie ist bekannt und geschätzt für ihr Fassmanagement, welches die Grundlage ihres breiten Portfolios bildet. Ihre neueste Kreation, The Wood Collection, – stellten wir Ihnen Anfang des Monats vor. Jetzt sind, wie Kirsch Import uns in einer Presseaussendung informiert, auch in unserem Handel erhältlich.

Hier die Infos, die wir von Kirsch Import erhalten haben zu The Wood Collection inklusive Verkostungs-Notizen:

Aus feinstem Sherry-Holz geschnitzt: Die neue Wood Collection von The GlenAllachie

Stuhr, 16.04.2024 Seit der Übernahme durch Billy Walker und sein Team vor sieben Jahren genießen Abfüllungen von The GlenAllachie stetig wachsende Beliebtheit. Ab jetzt ergänzt die neue Wood Collection das umfangreiche Portfolio und unterstreicht einmal mehr die Whisky-Handwerkskunst der Speyside-Brennerei.

Den Einfluss von Holz auf Whisky zu studieren und durch sorgfältiges Fassmanagement sanft zu lenken? Diese Kunst hat Billy Walker in über 50 Jahren perfektioniert. Mit der Wood Collection liefert der Branchenveteran jetzt neue Wahrzeichen für sein Whisky-Handwerk. Drei limitierte Erlebnisse bilden nach Veredelung in unterschiedlichen Sherryfässern den Auftakt zur Serie. Weder kühlfiltriert noch gefärbt und mit erhöhten 48 Volumenprozenten abgefüllt, sprechen sie für sich selbst. Und zwar auf gutem Preisniveau.

Bildnachweis: The Glenallachie Distillery

Die Nachreifung in Oloroso Butts verleiht The GlenAllachie 9 y.o. Oloroso Sherry Finish kräftige Schichten von Kaffeebohnen, Rosinen, Ingwer und Marzipan, die mit dem honigbetonten Hausstil der Brennerei harmonieren. Der dunkelste trockene Sherry-Stil ist für seine ausgeprägt nussigen und getrockneten Fruchtaromen bekannt – anders als der helle, delikate Fino. Dieser macht The GlenAllachie 9 y.o. Fino Sherry Finish zu einem Single Malt, der vor Obstgartenfrüchten, gebrannten Mandeln und Vanille nur so strotzt.

Amontillado Sherry beginnt sein Dasein als Fino und durchläuft eine zusätzliche Reifezeit, während der er eine kräftigere Farbe und robustere Eigenschaften entwickelt. Durch das Finish in Fässern, in denen zuvor dieser gut gereifte Sherry lagerte, erhält The GlenAllachie 9 y.o. Amontillado Sherry Finish einen Hauch von dunklen Kirschen, gerösteten Haselnüssen und Butterscotch.

The GlenAllachie 9 y.o. – Oloroso Sherry Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Wood Collection

Bildnachweis: The Glenallachie Distillery

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: Bourbon Barrels, Oloroso Sherry Butts (Finish)

Alter: 9 Jahre

Alkoholgehalt: 48% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 59,90 Euro

Verkostungsnotizen

Nase: Heidehonig, Mokka und getrocknete Aprikosen, mit Noten von Zimtbutter, Red Velvet Cake und Marzipan.

Gaumen: Zartbitterschokolade, Honigwabe und Butterscotch, gefolgt von Rosinen, Ingwer und Zwetschgen, mit pochierten Äpfeln und Muscovado-Zucker.

The GlenAllachie 9 y.o. – Fino Sherry Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Wood Collection

Bildnachweis: The Glenallachie Distillery

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: Bourbon Barrels, Fino Sherry Hogsheads (Finish)

Alter: 9 Jahre

Alkoholgehalt: 48% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 59,90 Euro

Verkostungsnotizen

Nase: Muskatnuss, Heidehonig und Vanilleextrakt, mit Butterscotch, grünen Apfelschalen, Steinobst und gebrannte Mandeln.

Gaumen: Getrocknete Aprikosen, Honigwaben und Butterscotch, gefolgt von Backgewürzen, Marzipan und Karamell, mit Obstgartenfrüchten und Zitrusfrüchten im Finale.

The GlenAllachie 9 y.o. – Amontillado Sherry Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Wood Collection

Bildnachweis: The Glenallachie Distillery

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: Bourbon Barrels, Amontillado Sherry Hogsheads (Finish)

Alter: 9 Jahre

Alkoholgehalt: 48% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 59,90 Euro

Verkostungsnotizen

Nase: Weiche Obstgartenfrüchte, Zimt und Heidehonig, mit Butterscotch, Haselnüssen und dunklem Tabak.

Gaumen: Honigwabe, Maraschino-Kirschen und getrocknete Aprikosen, gefolgt von pochierten Birnen, Blutorangen, Nussmischung und Zimt.

Über The GlenAllachie

The GlenAllachie ist eine der wenigen unabhängig geführten Brennereien Schottlands. Sie wird von Branchenveteran Billy Walker geleitet, der auf über ein halbes Jahrhundert Erfahrung in der Whiskybranche zurückblicken kann. In der Produktion von The GlenAllachie liegt der Schwerpunkt auf den rund 50.000 unterschiedlichsten Fässern, die in 16 Lagerhäusern ausbalancierte Single Malts zur Reife bringen. Alle Whiskys verfügen über eine Altersangabe, sind mit mindestens 46 Volumenprozenten bei natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 48 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.