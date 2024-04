Gastgeber des bereits zum dritten Mal stattfindenden Festivals des Deutschen Whiskys ist in diesem Jahr die Stonewood Whisky-Destillerie im oberpfälzischen Erbendorf. Am 3. und 4. Mai 2024 werden 25 deutsche Whisky-Brenner ihre Abfüllungen präsentieren, dazu erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Neben, unter anderem, diversen Masterclasses, klassischem BBQ und einem speziellem Whisky- und Weißwurstfrühstück findet beim Festival des Deutschen Whiskys erstmals die Verleihung der „German Whisky Awards“ statt. Prämiert werden die besten deutschen Whisky-Brennereien, Whisky-Bars, Whisky-Shops sowie der beste deutsche Whisky.

Alle weiteren Informationen zum Festival des Deutschen Whiskys 2024 finden sie in der folgenden Presseinformation sowie unter www.deutsche-whiskybrenner.de.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Stonewood wird zum Mekka des Deutschen Whiskys

Die bayerische Whisky-Destillerie ist Gastgeber des diesjährigen Festivals des Deutschen Whiskys

Erbendorf, 15. April 2024. Bereits zum dritten Mal findet am ersten Mai-Wochenende das Whisky-Festival statt, bei dem es sich ausschließlich um Whiskys dreht, die aus deutschen Brennereien stammen. Im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts hat sich nämlich auch hierzu-lande eine enorme Vielfalt dieses begehrten Getreide-Destillats entwickelt, die inzwischen jedem internationalen Vergleich standzuhalten vermag und von Whisky-Kennern und Genießern gleichermaßen immer mehr Anerkennung entgegengebracht wird.

Stonewood Whisky-Destillerie – Alte Propstei

Credits: © Schraml

Gastgeber der diesjährigen Leistungsschau der deutschen Whisky-Brennkunst ist die im ober-pfälzischen Erbendorf beheimatete „Stonewood Whisky-Destillerie“ von Gregor Schraml, Deutschlands älteste Whisky-Brennerei. Am 3. und 4. Mai werden über 25 Brenner aus ganz Deutschland dort einer breiten Öffentlichkeit ihre „Schätze“ inklusive diverser spannender Neuheiten präsentieren und die Besucher zum Verkosten einladen.

Stonewood Whisky-Destillerie – Brennerei

Credits: © Schraml

Neben den Verkostungsständen der Brennereien haben die Veranstalter ein umfangreiches Rahmenprogramm entwickelt, das sowohl in den Räumlichkeiten als auch auf dem weitläufigen Freigelände der Alten Propstei Erbendorf für einen abwechslungsreichen Besuch sorgen wird. Neben buchbaren Whisky-Tastings in diversen Masterclasses ist auch für angemessene Kulinarik gesorgt: der bayerische Grill-Meister Tobias Grünbauer verwöhnt die Gäste mit einem klassischen BBQ, am Samstag wird vormittags ein spezielles Whisky- und Weißwurstfrühstück angeboten, und weitere kulinarische Angebote sorgen für einen genussvollen Aufenthalt der Whisky-Fans.

Für alle Tabak-Afficionados steht zudem eine chillige Freiluft-Zigarrenlounge von Arnold André zur Verfügung, und für die musikalische Unterhaltung sorgen zum einen die Stadtkapelle Erbendorf mit standesgemäßen bayerischen Klängen sowie am Samstagabend, zum Ausklang des Festivals, die in der Region beliebte A-Capella-Gruppe „Sing Out“.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung, das vor allem die Branchen-Insider mit Spannung erwarten, ist die erstmalige Verleihung der „German Whisky Awards“ an die besten deutschen Whisky-Brennereien, Whisky-Bars, Whisky-Shops sowie den besten deutschen Whisky. Diese Initiative entspringt einer neu geschlossenen Kooperation zwischen dem Festival-Veranstalter, dem „Verband der Deutschen Whiskybrenner e.V.“, und dem „Whisky Guide Deutschland“, dem von Heinfried Tacke jährlich herausgegebenen Wegweiser zu den besten Whiskyadressen des Landes.

Gregor Schraml freut sich schon auf „sein“ Festival und betont: „Unser Ziel ist es, den Whisky-Fans aus ganz Deutschland das hohe Niveau unserer Handwerkskunst in einem entspannten Ambiente präsentieren zu können. Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen und einen erlebnis-reichen Tag bei uns verbringen. Wir bei Stonewood sehen uns da schon auch für den Verband in der Verantwortung, immerhin sind wir ja Gründungsmitglied.“ Und er ergänzt: „Aber wir Oberpfälzer gehen ja immer auch gerne unseren eigenen Weg, und deshalb wird das Whisky-Festival auch unsere eigene, bayerische Handschrift tragen.“

Alle Informationen und Details rund um das Festival inklusive Ticket-Plattform gibt’s unter www.deutsche-whiskybrenner.de.