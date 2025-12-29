Montag, 29. Dezember 2025, 11:48:19
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein Convalmore-Duo

Die Wertungen der beiden Bottlings gehen heute weit auseinander - der Convalmore von Gordon & MacPhail ist klarer "Sieger"

Nach den Glenlochys vom Freitag gibt es heute bei Serge Valentin eine weitere Verkostung zu einer Brennerei, die schon in den vergangegen 80ern ihren Betrieb einstellen musste und deren Abfüllungen dementsprechend rar geworden sind: Die Rede ist von Convalmore, die heute als Lagerhaus für Fässer von William Grant & Sons genutz wird.

Serge verkostet einen Convalmore, der 1995 abgefüllt wurde – und einen aus dem Vorjahr von Gordon & MacPhail, der 39 Jahre lang in einem Refill Sherry Hogshead reifen durfte. Hier die Tabelle der Verkostung:

AbfüllungPunkte

Convalmore 14 yo 1981 (61%, The Whisky Connoisseur, cask #1150, +/-1995)80
Convalmore 39 yo 1984/2024 (51.1%, Gordon & MacPhail, The Recollection Series #3, refill sherry hogshead, cask #1733, 108 bottles)92 
