Zur Vorbestellung: Ledaig 2011/2026 Ex Bourbon Barrel – exclusive Joint Bottling Simple Sample x The Caskhound

Einleit

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Vorbestellung! – Ledaig 2011/2026 – 14 Jahre – Ex Bourbon Barrel – Peat Wave – exclusive Joint Bottling Simple Sample x The Caskhound – 55,0% – GROßFLASCHE 0,7L

Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch – eine exklusive Vorankündigung, lange bevor diese Abfüllung offiziell das Licht der Whisky-Welt erblickt.

Ledaig 2011/2026 – 14 Jahre Ex-Bourbon Barrel – Peat Wave – exclusive Joint Bottling Simple Sample x The Caskhound – GROßFLASCHE 0,7 Liter

Gemeinsam mit Tilo Schnabel (The Caskhound) präsentieren wir euch ein exclusive Joint Bottling Simple Sample x The Caskhound – 100 % exklusiv für Simple Sample.

Dieser Highland Single Malt Scotch Whisky stammt aus der legendären Ledaig Distillery und steht für alles, was Peatheads lieben: kräftiger Torfrauch, maritime Würze und kompromissloser Charakter.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

Destille: Ledaig

Destilliert: 2011

Abgefüllt: 02/2026

Alter: 14 Jahre

Fass: Ex-Bourbon Barrel (Refill)

Alkoholgehalt: 55,0 % vol.

Flasche: Großflasche 0,7 Liter

Preis: 79,90 €

Vorbestellung & Lieferung

Vorbestellung ab sofort möglich

Auslieferung: Ende März 2026

Der Whisky wird erst noch in Schottland gebottled

Wichtige Hinweise

Aktuell handelt es sich um ein Beispielbild

Die Farbe des Whiskys kann abweichen

Streng limitiert & ausschließlich bei Simple Sample erhältlich

Warum ihr schnell sein solltet

Diese Abfüllung vereint die rohe Rauchigkeit von Ledaig mit der klaren Fassführung eines Refill-Bourbon-Barrels – pur, intensiv und unverfälscht. Eine Abfüllung für echte Genießer, Sammler und alle, die Torf nicht nur mögen, sondern lieben.

ZU DEN FLASCHEN

Slàinte!