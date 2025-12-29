Zur Vorbestellung: Ledaig 2011/2026 Ex Bourbon Barrel – exclusive Joint Bottling Simple Sample x The Caskhound

Einleit
Vorbestellung! – Ledaig 2011/2026 – 14 Jahre – Ex Bourbon Barrel – Peat Wave – exclusive Joint Bottling Simple Sample x The Caskhound – 55,0% – GROßFLASCHE 0,7L
Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch – eine exklusive Vorankündigung, lange bevor diese Abfüllung offiziell das Licht der Whisky-Welt erblickt.
Ledaig 2011/2026 – 14 Jahre Ex-Bourbon Barrel – Peat Wave – exclusive Joint Bottling Simple Sample x The Caskhound – GROßFLASCHE 0,7 Liter
Gemeinsam mit Tilo Schnabel (The Caskhound) präsentieren wir euch ein exclusive Joint Bottling Simple Sample x The Caskhound – 100 % exklusiv für Simple Sample.
Dieser Highland Single Malt Scotch Whisky stammt aus der legendären Ledaig Distillery und steht für alles, was Peatheads lieben: kräftiger Torfrauch, maritime Würze und kompromissloser Charakter.
Die wichtigsten Fakten auf einen Blick
- Destille: Ledaig
- Destilliert: 2011
- Abgefüllt: 02/2026
- Alter: 14 Jahre
- Fass: Ex-Bourbon Barrel (Refill)
- Alkoholgehalt: 55,0 % vol.
- Flasche: Großflasche 0,7 Liter
- Preis: 79,90 €
Vorbestellung & Lieferung
- Vorbestellung ab sofort möglich
- Auslieferung: Ende März 2026
- Der Whisky wird erst noch in Schottland gebottled
Wichtige Hinweise
Aktuell handelt es sich um ein Beispielbild
Die Farbe des Whiskys kann abweichen
Streng limitiert & ausschließlich bei Simple Sample erhältlich
Warum ihr schnell sein solltet
Diese Abfüllung vereint die rohe Rauchigkeit von Ledaig mit der klaren Fassführung eines Refill-Bourbon-Barrels – pur, intensiv und unverfälscht. Eine Abfüllung für echte Genießer, Sammler und alle, die Torf nicht nur mögen, sondern lieben.
Slàinte!