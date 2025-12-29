Montag, 29. Dezember 2025, 20:05:12
Suche
IslandsNeue WhiskysPR

Zur Vorbestellung: Ledaig 2011/2026 Ex Bourbon Barrel – exclusive Joint Bottling Simple Sample x The Caskhound

Die Flasche kann ab sofort vorbestellt werden - sie wird im März 26 in Schottland abgefüllt und nach Deutschland gebracht

Einleit

PresseartikelFür den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Vorbestellung! – Ledaig 2011/2026 – 14 Jahre – Ex Bourbon Barrel – Peat Wave – exclusive Joint Bottling Simple Sample x The Caskhound – 55,0% – GROßFLASCHE 0,7L 

Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch – eine exklusive Vorankündigung, lange bevor diese Abfüllung offiziell das Licht der Whisky-Welt erblickt.

Ledaig 2011/2026 – 14 Jahre Ex-Bourbon Barrel – Peat Wave – exclusive Joint Bottling Simple Sample x The Caskhound – GROßFLASCHE 0,7 Liter

Gemeinsam mit Tilo Schnabel (The Caskhound) präsentieren wir euch ein exclusive Joint Bottling Simple Sample x The Caskhound – 100 % exklusiv für Simple Sample.

Dieser Highland Single Malt Scotch Whisky stammt aus der legendären Ledaig Distillery und steht für alles, was Peatheads lieben: kräftiger Torfrauch, maritime Würze und kompromissloser Charakter.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

  • Destille: Ledaig
  • Destilliert: 2011
  • Abgefüllt: 02/2026
  • Alter: 14 Jahre
  • Fass: Ex-Bourbon Barrel (Refill)
  • Alkoholgehalt: 55,0 % vol.
  • Flasche: Großflasche 0,7 Liter
  • Preis: 79,90 €

Vorbestellung & Lieferung

  • Vorbestellung ab sofort möglich
  • Auslieferung: Ende März 2026
  • Der Whisky wird erst noch in Schottland gebottled

Wichtige Hinweise

Aktuell handelt es sich um ein Beispielbild

Die Farbe des Whiskys kann abweichen

Streng limitiert & ausschließlich bei Simple Sample erhältlich

Warum ihr schnell sein solltet

Diese Abfüllung vereint die rohe Rauchigkeit von Ledaig mit der klaren Fassführung eines Refill-Bourbon-Barrels – pur, intensiv und unverfälscht. Eine Abfüllung für echte Genießer, Sammler und alle, die Torf nicht nur mögen, sondern lieben.

ZU DEN FLASCHEN

Slàinte! 

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Serge verkostet: Ein Convalmore-Duo
Nächster Artikel
CBS 60 Minutes: „Wood to Whiskey“ – Video über das Geschäft mit Bourbon-Fässern

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH