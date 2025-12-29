Montag, 29. Dezember 2025, 20:05:05
CBS 60 Minutes: „Wood to Whiskey“ – Video über das Geschäft mit Bourbon-Fässern

Die Whiskyindustrie braucht nach wie vor Unmengen an Fässern - hier ein Video-Bericht über ihre Herstellung und Bedeutung

Auf der Webseite von CBSNews können Sie momentan ein 14 Minuten langes Video über das Business mit Fässern für die Bourbon- und Weinindustrie in den USA sehen – ein schöner und interessanter Beitrag, der sich der Geschichte der Fassproduktion ebenso annimmt wie der Verwendung der Fässer in der Bourbon-Herstellung, sei es als Fass für die Reifung wie auch als vorbelegtes Fass für das Finishing.

Da wir das Video hier nicht einbetten können, können Sie es über die untenstehende Verlinkung direkt aufrufen.

https://www.cbsnews.com/video/bourbon-barrels-60-minutes-video-2025-12-28

Viel Vergnügen damit!

Zur Vorbestellung: Ledaig 2011/2026 Ex Bourbon Barrel – exclusive Joint Bottling Simple Sample x The Caskhound

