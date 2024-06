Neue Travel Retail Exclusive Bottlings von Royal Salute und Ballantine’s

Die zu Pernod Ricard gehörenden Chivas Brothers stellen als Markeninhaber für ihre beiden Blended Scotch Whiskys Royal Salute und Ballantine’s neue Abfüllungen vor. Exklusiv im Reiseeinzelhandel erhältlich sein werden die Serien The Royale Salute Small Batch collection und Ballantine’s Golden Hour.

The Royale Salute Small Batch collection besteht aus acht Whiskys im Alter zwischen 25 und 29 Jahren. Diese reiften in Fässern, die beispielsweise mit Rye Whisky oder Pedro Ximénez-Sherry vorbelegt waren, oder aus französischer Limousin-Eiche hergestellt wurden.

Sandy Hyslop, director of blending and inventory bei Chivas Brothers, hierzu:

“Each of the eight whiskies available in this Small Batch collection were matured in special casks which I have personally selected on my travels around the world.“