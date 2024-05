TTB-Neuheit: Chichibu On The Way Floor Malted 2024

Laut der der us-amerikanischen TTB-Datenbank kündigt sich eine nue Abfüllungen der japanischen Destillerie Chichibu an. Die neue Chichibu On The Way Floor Malted 2024 ist die vierte Abfüllung der Reihe On The Way, nach 2016. 2015 und 2019. Die Brennerei befindet sich im 16. Jahr nach ihrer Gründung und die Abfüllungen dieser Reihe, wie sie es auf dem Label formuliert, „always shows our passage towards the future“.

„With fruitiness, hints of glossy plums and peaches. The Floor Malting process give rustic barley flavours that are also nostalgic and leads to a gentle and long finish.“

Die 2024er Edition ist mit 54,5 % Vol. abgefüllt, es sollen 12.000 Flaschen auf den Markt kommen. So sehen die Label aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.