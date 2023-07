Archäologen finden illegalen Brennplatz bei Coire Corrach

Ehemalige Stätten von Illicit Stills – also illegal betriebene Brennblasen – findet man in ganz Schottland. Sie wurden meist an abgelegenen Orten eingerichtet, um vor den Augen des Steuereintreibers geschützt zu sein. Auch heute noch werden solche Plätze hin und wieder neu entdeckt, so wie auch in diesem Fall.

Im Projekt Pioneering Spirit haben sich der National Trust for Scotland und die Brennerei Glenlivet zusammengetan, um auf den Gründen der Brennerei nach solchen Illicit Stills zu suchen. 30 davon sind auf den verschiedenen Liegenschaften gesichert, zwei davon am Fuß des Ben Lomond. Jene bei Coire Corrach war zwar aus Überlieferungen bekannt, ihr tatsächlicher Standort aber nicht.

Vor kurzem aber hatte der Ben Lomond Property Manager, Alasdair Eckersall, bei Coire Corrach Überreste einer Mauer gefunden und das Ausgrabungsteam an die Fundstelle gelotst. Dort hat man über einige Wochen gearbeitet und dabei eine Brennhütte von sieben Metern Länge und zwei Metern Breite sowie einige Werkzeuge gefunden.

Die Stätte befindet sich auf der Steilseite einer Schlucht, perfekt vor neugierigen Blicken geschützt, mit dem Wasserlauf in praktischer Nähe.

Derek Alexander, der leitende Archäologe des Trusts, sagte:

“The Ben Lomond site is about 250-300 metres (between 820ft-980ft) up the mountain, on a steep side of a burn and very well hidden. We managed to uncover the wall of an elongated building of around seven courses high which we think was a whisky bothy. The building was about seven metres long by two metres wide and, inside it, we found an area of burning, which we believe was the fire pit on which the copper pot still sat.”