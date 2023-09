Neu bei Kirsch Import: Sextett aus „lost distilleries“ und Dutch Tulip Collection

St. Magdalene, Lochside, Port Ellen, Caperdonich, Glenlochy und Imperial: Aus Gordon & MacPhail’s Private Collection kommen mit Kirsch Import sechs seltene Abfüllungen dieser „lost distilleries“ nach Deutschland. Ergänzt wird das Sextett durch drei Bottlings der Reihe Connoisseurs Choice. Und ebenfalls im Info von Kirsch Import: Eine exklusive Single Cask Abfüllung der niederländischen Zuidam Distillers für den deutschen Markt!

Hier alle Details:

Sextett aus „lost distilleries“: Seltene Zeitreisen zu Port Ellen und Co. mit Gordon & MacPhail

Gordon & MacPhail verfolgt seit mehr als 125 Jahren ein Ziel: Single Malt Scotch Whisky von außergewöhnlicher Qualität herzustellen. Über Generationen weitergegebenes Whisky-Wissen fließt u.a. in die Auswahl für die Private Collection. Mit der Raritäten-Range führt das Familienunternehmen diese Woche in die Whisky-Vergangenheit sieben längst geschlossener Brennereien.

Mit stolzen 40 Jahren ist der St. Magdalene 1982/2023 die jüngste dieser Abfüllungen. Aus stark getorftem Gerstenmalz gebrannt, ist das Whisky-Juwel außergewöhnlich für die Lowlands. Fast 200 Jahre nach St. Magdalene gegründet, existierte die Lochside Distillery nur von 1957 bis 1992. Eine ihrer wenigen verfügbaren Single Malts ist der Lochside 1981/2023. Mit dem Port Ellen 1981/2023 aus der geschlossenen Kult-Brennerei füllte Gordon & MacPhail zudem eines der begehrtesten Sammlerstücke der Whiskywelt ab.

Hohen Sammelwert hat auch der Caperdonich 1979/2023. Im Jahr 2010 rissen Baggerschaufeln die graubraunen Mauern der seit 2002 eingemotteten Brennerei nieder. Ein ähnliches Schicksal widerfuhr Glenlochy. Wenige Jahre vor Schließung im Krisenjahr 1983 wurde der Glenlochy 1979/2023 destilliert – einer der seltensten Single Malts aus Schottland. Dasselbe gilt für den Imperial 1979/2023 aus dem Refill American Hogshead.

St. Magdalene 1982/2023 – Peated

Gordon & MacPhail Lowland Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

40 Jahre

Dest. 01/07/1982

Abgef. 06/02/2023

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 2100

150 Flaschen (insgesamt)

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Lochside 1981/2023

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

41 Jahre

Dest. 02/05/1981

Abgef. 01/02/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

Fassnr. 804

124 Flaschen (insgesamt)

46,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Port Ellen 1981/2023 – Peated

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

42 Jahre

Dest. 26/01/1981

Abgef. 06/02/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. 290

181 Flaschen (insgesamt)

52,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caperdonich 1979/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

43 Jahre

Dest. 06/03/1979

Abgef. 10/01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. 1105

246 Flaschen (insgesamt)

53,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlochy 1979/2023

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

43 Jahre

Dest. 15/11/1979

Abgef. 11/01/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 3309

141 Flaschen (insgesamt)

53,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Imperial 1979/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

43 Jahre

Dest. 16/07/1979

Abgef. 12/01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 5317

133 Flaschen (insgesamt)

48,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Großartige, aber erschwinglichere Abfüllungen hält die Reihe Connoisseurs Choice bereit. Dazu zählen der Glenburgie 2008/2023 aus dem Sherryfass – ein exklusiver Single Malt für Kirsch-Kunden – ebenso wie der etwa gleichaltrige, ebenfalls im Sherry Cask gereifte Fettercairn 2007/2023.



In vier Generationen konnte sich Gordon & MacPhail das ein oder andere Privileg sichern. Etwa die Retro-Etiketten einiger der beliebtesten Destillerien Schottlands verwenden zu dürfen. Diese Distillery Labels Range wächst nun um den süß-rauchigen Ardmore 2003/2022.

Glenburgie 2008/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import

15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 23/03/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Hogshead

Fassnr. 17602307

329 Flaschen

57,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Fettercairn 2007/2023

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice

15 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 21/03/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

Fassnr. 18605403

302 Flaschen (insgesamt)

58,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardmore 2003/2022 – Peated

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Distillery Labels

Dest. 2003

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Eichenfässer

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aufblühende Single-Cask-Serie: Dutch Tulip Collection

1975 gegründet, sind die Zuidam Distillers eine der letzten unabhängigen Destillerien der Niederlande, die nach dem „farm to glass“-Prinzip arbeitet. Mit sympathischem Understatement brennt Patrick van Zuidam in zweiter Generation nicht nur erfolgreich Genever und Gin, sondern auch Whisky aus eigenem Getreide. Dieses wird – typisch niederländisch – in Mühlen gemahlen. Millstone heißt entsprechend die Whisky-Marke der Zuidam Distillers.

Erstmals haben die Niederländer ein exklusives Single Cask für den deutschen Markt abgefüllt. Dafür fiel unsere Wahl auf ein Pedro Ximénez Sherry Cask, befüllt mit überdurchschnittlich lang fermentiertem, getorftem Malt Whisky. Der Millstone Peated PX Cask 2017/2023 entfaltet fruchtige Komplexität und weichen Rauch bei 58,1% vol. Cask Strength. Die 625 Flaschen sind einer weiteren Ikone unseres Nachbarlandes gewidmet: der Tulpe.

Millstone Peated PX Cask 2017/2023 – Dutch Tulip Collection No.1

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

Selected for you by Kirsch Import

5 Jahre

Dest. 08/11/2017

Abgef. 22/06/2023

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Cask

Fassnr: 17B210

625 Flaschen

58,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt