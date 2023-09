Die Highland Distillery Tomatin setzt ihre Serie mit landesspezifischen Abfüllungen fort und stellt, nach der The French Collection und der The Portuguese Collection, heute The Italian Collection vor. Der Whisky lagerte 10 Jahre lang in traditionellen Eichenfässern, danach reifte er jeweils für weitere zwei Jahre in Marsala-, Amarone- und Barolo-Weinfässern nach. Abgefüllt ohne Kühlfiltrierung und mit 46 % Vol., werden The Italian Collection Marsala Edition, The Italian Collection Amarone und The Italian Collection Barolo Edition ab Ende September in Deutschland bei ausgewählten Fachhändlern für ca. 85€ erhältlich sein.

Hier alle Details zu den drei Abfüllungen der Tomatin The Italian Collection, die wir vom deutschen Importeur und Distributor Kammer-Kirsch erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Tomatin präsentiert The Italian Collection: ein Trio von Single Malts, die in italienischen Weinfässern veredelt wurden

Die Highland Distillery stellt ihr neuestes Trio von landesspezifischen Abfüllungen vor

Die preisgekrönte Highland Destillerie Tomatin bringt eine außergewöhnliche neue Serie in limitierter Auflage auf den Markt: The Italian Collection.

Dieses Trio aus Single Malt Scotch Whiskys (46 % Vol., nicht kühlgefiltert) demonstriert Tomatins Handwerkskunst, indem es den außergewöhnlichen Highland Malt mit der aromatischen Vielfalt italienischer Weinfässer kombiniert, was zu einer harmonischen Verschmelzung von Aromen führt.

Der Whisky wurde erstmals im Dezember 2010 abgefüllt und reifte 10 Jahre lang in traditionellen Eichenfässern, bevor er weitere zwei Jahre in Marsala-, Amarone- und Barolo-Weinfässern nachreifte.

Jedes Fass hat dem Whisky seinen einzigartigen Charakter verliehen und ein Trio von Single Malts geschaffen, die eine Hommage an die geschätzten Weinregionen Italiens sind.

Die Marsala Edition beginnt mit verführerischen Aromen von Panettone und kandierter Limette, die dann am Gaumen mit Aromen von weißer Schokolade, Zitronenpralinen und Haselnüssen begeistern. Ein Abgang mit süßen Zitrusfrüchten wird von Noten gerösteter Eiche begleitet.

Die Amarone Edition weist Aromen von pochierten Birnen und traditionellen Rhabarber- und Vanillebonbons auf. Am Gaumen entfalten sich Noten von Erdbeermarmelade, Türkischem Honig und leichtem Buttergebäck. Ein üppiger, reichhaltiger Abgang enthüllt Aromen von roten Äpfeln mit Zimt.

Die Barolo Edition startet an der Nase mit Aromen von Glühwein und dunkler Schokolade. Am Gaumen vermischt sich würziger Met mit Cranberrys, während ein Anklang von frischen Zitrusfrüchten, der an Grapefruit erinnert, für Lebendigkeit sorgt. Der Abgang ist geprägt von dezenten Tanninen und leicht gezuckerten Mandeln.

Die Italian Collection ist die dritte Serie der Destillerie, die von einem Land inspiriert wurde und die alle Tomatins Begeisterung für die Auswahl von Fässern und ihre erstklassiges Fassmanagement unter Beweis gestellt haben.

Die Italian Collection ist eine wahre Hommage sowohl an das schottische Erbe als auch an die glanzvolle Weingeschichte Italiens, wo Wein seit über 4.000 Jahren ein integraler Bestandteil der kulturellen Tradition ist. Sie verweist auch auf die Markenplattform „To What Matters“ von Tomatin, die die Bedeutung menschlicher Beziehungen betont und das Vermächtnis der Menschen und Orte ehrt, die an der Herstellung des edelsten Highland Whiskys beteiligt waren.

Scott Adamson, Blender & Global Brand Ambassador bei Tomatin Distillery, sagt:

„The Italian Collection kombiniert die große Vielfalt der italienischen Weinkultur mit unserem eleganten Highland Single Malt Whisky. Italien hat eine historische, unvergleichliche Leidenschaft für Single Malt Scotch Whisky, daher ist dieses neueste Trio von Editionen eine Hommage an diese langjährige Beziehung mit einer einzigartigen Interpretation unseres traditionellen Highland Malts. „Wir wollten das Wesen des italienischen Weins, seine Geschichte, Natur, Landschaft und Traditionen einfangen und in unseren Whisky einfließen lassen, und zwar alles in einem einzigen Glas. Jeder Whisky in dieser Kollektion ist ein Beweis für die vollkommene Verschmelzung dieser beiden Welten und bietet Whiskyliebhabern ein wirklich außergewöhnliches Geschmackserlebnis.“

The Italian Collection wird in Deutschland bei ausgewählten Fachhändlern ab Ende September für ca. 85€ erhältlich sein.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.tomatin.com/italian-collection.

Tasting Notes Tomatin Marsala Edition:

• Nase: Panettone und kandierte Limetten

• Geschmack: weiße Schokolade, Zitronenpralinen und Haselnuss

• Abgang: süße Zitrusfrüchte mit Blutorange, begleitet von Noten gerösteter Eiche

Tasting Notes Tomatin Amarone Edition:

• Nase: pochierte Birnen und traditionelle Rhabarber- und Vanillebonbons

• Geschmack: Erdbeermarmelade mit Türkischem Honig und leichtem Buttergebäck

• Abgang: roter Apfel mit Zimt

Tasting Notes Tomatin Barolo Edition:

• Nase: Glühwein und dunkle Schokolade

• Geschmack: gewürzter Met mit Cranberrys und einem Unterton von frischen Zitrusfrüchten wie Grapefruit

• Abgang: leichtes Tannin und gezuckerte Mandeln

Über Tomatin Distillery

Tomatin liegt in den schottischen Highlands (in der Nähe von Inverness) und ist berühmt für sein Portfolio weicher und milder Whiskys, zu dem ein Kernsortiment, ein Sortiment mit limitierter Auflage und ein Premium-Sortiment gehören (die Preise liegen zwischen £35 und £17.500). Tomatin Single Malt befindet sich im Besitz des japanischen Unternehmens Takara Shuzo International: https://www.takara-intl.co.jp/en/

Tomatin hat sich dem Erhalt seines Handwerks, seiner Umwelt und insbesondere seiner Gemeinschaft verpflichtet, die das Herzstück der Marke ist. Viele der Beschäftigten vor Ort arbeiten schon ihr ganzes Berufsleben lang an der Herstellung einer breiten Palette von Single Malts, die in der ganzen Welt beliebt sind.

Im Jahr 2022 führte Tomatin seine neue Markenplattform „To What Matters“ ein, die die Menschen an die wichtigen Dinge im Leben erinnern soll. „To What Matters“ ist das neueste Kapitel in der Entwicklung der Marke; ein positiver Weckruf, der die spirituelle DNA von Tomatin repräsentiert – den menschlichen Glauben an das, was im Leben wirklich wichtig ist. Die bedeutenden Momente.

Die Anerkennung der Handwerkskunst der Highland-Destillerie wächst weltweit weiter. Im Jahr 2022 wurde Tomatin bei der International Wine & Spirit Competition als „Scotch Whisky Producer of the Year“ und „Outstanding Spirits Producer of the Year“ ausgezeichnet. Später im selben Jahr wurde Tomatin bei den Icons of Whisky 2023 des Whisky Magazine als „Sustainable Distillery of the Year“ gewürdigt, in Anerkennung seines kontinuierlichen Beitrags zur Nachhaltigkeit in der Destillerie.

Im Jahr 2023 wurde Tomatin Legacy Single Malt, Teil des Kernsortiments, bei der International Wine & Spirit Competition mit Gold ausgezeichnet. Auch bei der San Francisco World Spirits Competition gewann er sieben Auszeichnungen, während Cù Bòcan, der jeden Winter in limitierten Chargen in der Destillerie hergestellt wird, drei mit nach Hause nahm. Später im selben Jahr wurde Tomatin 36 Year Old Single Malt auf der San Francisco World Spirits Competition als „Best in Show“ ausgezeichnet, was ihn offiziell zu einem der besten Whiskys der Welt macht.

Über Kammer Kirsch GmbH – Craft Distillers seit 1909

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ist eine in Süddeutschland ansässige Obstbrennerei, die ihr eigenes Sortiment überwiegend im Fachgroßhandel, im Facheinzelhandel und in ausgesuchten LEH-Outlets anbietet. Seit 1990 ist das Unternehmen auch im Import von hochwertigen Spirituosen in Deutschland aktiv. Zu den weltweit bekannten Marken gehören u. a. erlesene Whiskys von Arran, Tomatin, The GlenDronach, Benriach, Glenglassaugh, The Whistler, M&H, Spey, Inchdairnie, Pōkeno und Rebel. Das vielfältige Sortiment im Import-Bereich wird durch Rums von Hell or High Water und Goslings sowie dem Erdbeercremelikör Tequila Rose und Wyborowa Vodka ergänzt.

Im Bereich der Obstbrände hat sich das Unternehmen aufgrund seiner Historie auf Kirschwasser konzentriert. Neben Kirschbränden haben auch verschiedene andere Obstbrände, wie z.B. Trester-Brand, bei Spirituosen-wettbewerben höchste Auszeichnungen erhalten. Erweitert wird das Portfolio durch die Black Forest Serie mit Black Forest Dry Gin, Black Forest Rothaus Whisky sowie Black Forest app, ein Zusammenspiel aus Apfelbrand und Botanicals. Weitere eigene Destillate wie Apple Vodka Squamata und Craftwork Rum, Brandy und Kräuterlikör runden das vielfach prämierte Portfolio der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ab.