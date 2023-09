Kavalan bei ISC zum World Whisky Producer of the Year gekürt

Kavalan wurde bei der diesjährigen International Spirits Challenge in London zum World Whisky Producer of the Year ausgezeichnet, und das zum vierten Mal in Folge! Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Besucherzentrum der taiwanesischen Destillerie, es erhielt die Trophy in der Kategorie Tourism Award als Best Distillery Visitor Center. Auch vier Abfüllungen konnten die Jury überzeugen, welche dies sind, lesen Sie in der Pressemitteilung, die wir von der King Car Germany GmbH erhalten haben:

KAVALAN gewinnt ISC World Whisky Producer of the Year und Tourism Trophy für Distillery Visitor Center of the Year

Bei der diesjährigen International Spirits Challenge (ISC) wurde die Kavalan Brennerei aus Taiwan zum World Whisky Producer of the Year gekürt. Diese hohe Auszeichnung erhielt die Destillerie 2023 bereits zum vierten Mal in Folge.

Darüber hinaus ging eine weitere Trophy-Auszeichnung in der Kategorie Tourism Award nach Taiwan. Das Besucherzentrum der Kavalan Brennerei erhielt die Tophy für das Best Distillery Visitor Center.

In der Kategorie Tasting Awards wurden folgende Abfüllungen mit einer Goldmedaille ausgezeichnet:

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish

Kavalan Distillery Select No.1

King Car Conductor

Kavalan Solist Brandy Cask

Über die ISC

Die International Spirits Challenge gehört zu den bedeutendsten und angesehensten Spirituosenwettbewerben der Welt, bei dem Schlüsselbereiche der Branche wie Verkostung sowie Design und Verpackung ausgezeichnet werden. Der Gewinn einer ISC-Auszeichnung ist eine beeindruckende Leistung für jede Spirituose, die eine sorgfältige Blindbewertung einer Fachjury besteht, welche sich aus über 70 weltweit anerkannten Experten zusammensetzt, darunter Spirituosenautoren, Schriftsteller, Brennmeister und unabhängige Experten.