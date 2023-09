Redbreast Iberian Series jetzt mit Tawny Port Cask Edition

Die Irish Whiskey Marke Redbreast erweitert ihre Iberian Series. Als dritter Teil in dieser Reihe erscheint die Redbreast Tawny Port Cask Edition. Der Single Pot Still Irish Whiskey lagerte zunächst in einer Kombination aus Bourbon- und Oloroso-Sherry-Fässern. Ein Teil dieser Whiskeys durfte dann für einige Jahre in Tawny Port Casks aus dem portugiesischen Douro Tal reifen. Zum Schluss wurden diese Irish Whiskeys miteinander vermählt, und lagerten nochmals in Tawny Port Hogsheads für einen Zeitraum von 14 bis 25 Monaten.

Redbreast Tawny Port Cask Edition ist mit 46 % Vol. abgefüllt und erscheint am 18. September, wie Redbreast auf Facebook kommuniziert. Erhältlich sein soll diese Abfüllung sowohl online als auch im Fachhandel, die Preisempfehlung beträgt 100 € / £79 / 100 US$.