Serge verkostet: Glen Elgin Teil 3

Wir wurden drauf hingewiesen – Serge Valentin verwendet in seiner Einleitung sogar die Formulierung ‚gewarnt‘ – und so folgt heute nahezu unausweichlich das Vorhersehbare. Die Session des Tages auf Whiskyfun serviert weitere acht Glen Elgin Abfüllungen. Heute finden wir wieder recht aktuelle Indies, mit einer Ausnahme. Die Benotungen bleiben, wie die letzten beiden Tage auch, im 80er-Bereich. Und in Ermangelung weiterer Bilder der Glen Elgin Brennerei greifen hier nun zu einer neutralen Bebilderung. Das heutige Tasting in der Übersicht:

Abfüllung Punkte

Glen Elgin 11 yo 2010/2022 (59.1%, James Eadie, UK, Bual Madeira cask finish, cask #3580020, 325 bottles) 86 Glen Elgin 14 yo 2007/2022 (53.1%, James Eadie, UK, First fill Marsala cask finish, cask #354553, 287 bottles) 82 Secret Speyside 16 yo 2006 (54.2%, Single Malt Dreams, for Norsk Whiskyforbund, sherry hogshead finish, 245 bottles) 87 A Speyside Distillery 15 yo 2006/2021 (54%, Thompson Bros. for The Whisky Find, Taiwan, sherry hogshead since 2019, 307 bottles) 85 Glen Elgin 15 yo 2008/2023 (58.5%, Lady of the Glen, Profiler barrique finish, cask #800179, 270 bottles) 83 Glen Elgin 14 yo 2008/2022 (48%, Artist Collective, La Maison du Whisky) 85 Glen Elgin 13 yo 2008/2021 (53.2%, The Maltman, for the Netherlands, PX finish, cask #1227790, 296 bottles) 88 Glen Elgin 14 yo 2008/2022 (55.7%, Signatory Vintage, Kirsch Import, 1st fill sherry butt finish, cask #9, 639 bottles) 86