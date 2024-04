William Grant & Sons stellen Wildmoor vor

William Grant & Sons, Eigentümer von unter anderem der Malt-Brennereien Glenfiddich, Balvenie und der Grain-Destillerie Girvan, kündigt heute das Erscheinen ihrer neuen Marke Wildmoor an. Hier finden sich Whiskys mit einer langen Reifezeit, die vorgestellten sieben Abfüllungen haben ein Alter von 21 bis 40 Jahren:

Der Kopf hinter der Wildmoor-Reihe ist Brian Kinsman. Kinsman trat dem Unternehmen 1997 als Whisky-Chemiker, 2009 wurde er zum Master Blender für William Grant & Sons ernannt, er beschreibt Wildmoor auf Whisky Magazine so.

“We had a vision for WILDMOOR; to create a whisky that embodied the raw majesty of Scotland’s wildest places — not the gentle, picturesque glens, but the awe-inspiring landscapes.”

“I delved deeper into my personal memories of these wild places, and what was initially a single whisky has become a series of extremely old and prestigious blended malts and blended whiskies, each one a multi-sensory tribute to Scotland’s vast terrain.”