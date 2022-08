„The World’s Small Town Whiskey“ – Tullamore D.E.W. feiert Heimatliebe und die ehrlichen Werte der Kleinstadt mit Kampagne

Eine neue Werbekampagne in diesem September und Oktober startet William Grant & Sons in Deutschland für deren irische Marke Tullamore D.E.W. – sie fokussiert sich auf „die Liebe zur Heimat und die ehrlichen Werte der Kleinstadt“, wie der Presseaussendung zu entnehmen ist. Wir stellen Ihnen hier die Kampagnenmotive und die Gedanken hinter der Kampagne, die die Bewohner der irischen Kleinstadt Tullamore zeigt, in der der beliebte irische Whiskey beheimatet ist:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„The World’s Small Town Whiskey“

Tullamore D.E.W. feiert mit neuer Kampagne die Liebe zur Heimat und die ehrlichen Werte der Kleinstadt

In seiner neuen Kampagne drückt Tullamore D.E.W. seine ungebrochene Liebe zur eigenen Herkunft und den entspannten, echten Momenten mit Freunden aus. Im Rahmen der neuen Kampagne feiert Tullamore D.E.W. die Unaufgeregtheit der Kleinstadt und rückt die Einwohner Tullamores in den Fokus, in dem diese zu Hauptakteuren der vier verschiedenen Anzeigenmotive werden. Mit dieser herzlichen Hommage an die lokalen Ursprünge der Weltmarke Tullamore D.E.W. bricht der irische Whiskey mit seinem etablierten Image, setzt auf die unverfälschte Nähe zu seinen Wurzeln. Die ehrliche, ungeschminkte Lebenswahrheit der Einwohner der irischen Kleinstadt und die der Mitarbeiter der Tullamore D.E.W. Destillerie wird auf diesen Anzeigenmotiven ungefiltert und mit einem Augenzwinkern abgebildet. Dies spiegelt den Respekt vor den wertvollen Momenten des Lebens mit Freunden und in der lokalen Gemeinschaft wider – entsprechend der Lebensart, die Tullamore D.E.W. zelebriert.

Im Rahmen der Kampagne, die ihren Höhepunkt Mitte September bis Anfang Oktober 2022 haben wird, wird die einzigartige Tully Heritage über zahlreiche Out-of-Home-Aktivitäten in die deutsche Fangemeinde getragen. Nahbar, gemeinschaftlich und sympathisch – so dürfen die Tullamore D.E.W. Fans und solche, die es werden wollen, Tullamore erleben. Die umfangreichen Out-of-Home-Aktivierungen dehnen sich auf insgesamt 33 Städte aus: Key Cities sind dabei Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, München aber auch kleinere Städte in der Kernregion Norddeutschland (u.a. Hannover, Bremen, Lübeck) sowie die Tullamore D.E.W. Wachstumsmärkte in NRW (z.B. Münster, Dortmund, Bochum) und Ostdeutschland (Leipzig, Dresden). Die Aktivierung umfasst CLP’s, TownTalker, Edgar Cards und Proximity OOH im direkten Umfeld des Point of Sale (Lebensmitteleinzelhandel) und Point of Interest (wie z.B. in Baumärkten und Szenevierteln) – eine abwechslungsreiche Mischung, die eine hohe Aufmerksamkeit in der Zielgruppe erzielen soll.

Von Anfang September bis Mitte Oktober wird Tullamore D.E.W. zudem auch Online durch umfangreiche Banner-Aktivierungen und im Social Media Bereich sowie Offline mit Print Anzeigen sichtbar sein.

Zusätzlich zur Sichtbarkeit der Marke auf der Straße, werden verschiedene Guerilla Aktionen für besondere Tullamore D.E.W. Momente sorgen. Zu einem späteren Zeitpunkt der Kampagne ist der Einsatz der Tully Fans gefragt, in dem sie aufgerufen werden, ihre echten und unverfälschten Genussmomente mit Tully auf Social Media zu teilen – nahbar und direkt, entsprechend der DNA der irischen Whiskey-Marke.

Der Heimatort der Traditionsmarke Tullamore D.E.W. liegt in der irischen Grafschaft Offaly. Das ruhige Städtchen Tullamore zählt gerade einmal 15.000 Einwohner und dennoch hat William Grant & Sons kürzlich 120 Mio. Euro in eine hochmoderne Destillerie investiert.

„Wir produzieren dort `Grain to Glass` – vom Korn bis ins Glas. Von der Destillation bis zur Abfüllung finden alle Produktionsschritte vor Ort statt – sogar der Fassbau – ein zusätzlicher Arbeitsschritt, den sich nur noch wenige Traditionshäuser leisten.“ Kolja Friedel, Senior Brand Manager Irish & American Whiskey bei William Grant & Sons

Circa 18,5 Mio. Flaschen Whiskey werden in Tullamore pro Jahr abgefüllt und derzeit lagern mehr als 364.000 Fässer in der Heimat des deutschen Marktführers im Bereich Irish Whiskey. Damit warten zahlreiche neue und innovative Abfüllungen nur darauf, den Klassiker Tullamore D.E.W. Original und die im September 2021 lancierte Whiskey-Likör-Variante Tullamore D.E.W. Honey zu ergänzen. Diese Vielfalt bildet die perfekte Grundlage für das weitere Wachstum in den bedeutenden Märkten, zu denen auch Deutschland zählt. „2023 werden wir auch im TV die Marke und die Stadt Tullamore glänzen lassen“, verspricht Kolja Friedel schon jetzt.

ÜBER TULLAMORE D.E.W.

Tullamore D.E.W. ist ein echter irischer Exportschlager – charismatisch, kreativ, charmant und mit Ecken und Kanten. Den besonderen Charakter des Tullamore D.E.W. merkt man vor allem an seinem außergewöhnlich milden Geschmack. Dank des aufwendigen Herstellungsverfahrens – triple distilled,triple cask matured, triple blended, – erhält er sein preisgekröntes und ausgewogenes Geschmacksprofil.

Stammend aus dem Herzen Irlands der Kleinstadt Tullamore, zelebriert Tullamore D.E.W. die lokale Gemeinschaft und die wertvollen Momente des Lebens mit Freunden.

ÜBER WILLIAM GRANT & SONS

William Grant & Sons Ltd ist eine vielfach ausgezeichnetes und unabhängiges Spirituosen Unternehmen, welches sich noch heute in fünfter Generation in Familienbesitz befindet und von William Grant im Jahr 1887 gegründet wurde. Das Unternehmen vereint ein

Portfolio an weltweit führenden Marken wie Glenfiddich – der beliebteste Single Malt der Welt, The Balvenie mit seinem Sortiment an ausgesuchten Whisky-Spezialitäten sowie die Marke Grant’s, den nach dem Firmengründer benannten und weltweit beliebten Blended Scotch. Abgerundet wird das Portfolio durch weitere Spezialitäten wie Hendrick’s Gin,

Discarded Spirits Co., Tullamore D.E.W. Irish Whiskey, Monkey Shoulder Blended Malt und Drambuie Scotch Whisky Liqueur.