Kauf von Famous Grouse & Naked Malt durch William Grant & Sons endgültig abgeschlossen

Schon seit September 2024 berichten wir über die Verkaufsabsicht der Edrington Group, was die beiden Marken Famous Grouse & Naked Malt angbelangt. Interessent war schon damals William Grant & Sons, das Familienunternehmen hinter Marken wie Glenfiddich, Monkey Shoulder oder The Balvenie. Anfang Januar dieses Jahres wurde bekannt, dass die britische Wettbewerbsbehörde CMA den Verkauf untersuchte, weil der Verdacht bestand, dass mit dem Verkauf eine wettbewerbsverzerrende Größe am Blend-Markt entstehen würde. Diese Bedenken zerstreuten sich dann Anfang März, und die CMA gab grünes Licht für den Verkauf.

Seit 1. Juli ist William Gran & Sons nun der Besitzer der beiden Marken – und die Edrington Group hat sich damit komplett aus dem Geschäft mit Blendes Scotch zurückgezogen. The Famous Grouse verkauft 45% der weltweit jährlichen 24,3 Millionen Liter am Heimatmarkt, The Naked Malt ist eher im asiatischen Raum stark, die jährliche Produktion aber mit 450.000 Litern in Relation sehr gering.

William Grant & Sons hat mit den beiden Marken viel vor und möchte The Famous Grouse zu einer globalen Ikone machen, wie CEO Søren Hagh sagt:

“It is a remarkable Scottish brand with rich history and a strong market position in a number of countries. Over the coming years, we will build on this strong foundation and work to evolve the brand into a true global icon.”