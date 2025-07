Neu: Ardmore – Kyrburg Selection 2025

Nicht im Handel, sondern nur auf ausgewählten Whiskymessen und vor Ort in der Kyrburg in Kirn an der Nahe sind die Kyrburg Selection Abfüllungen zu finden. Jene von 2025 ist ein 15 Jahre alter Ardmore, der in einem Madeira-Fass gefinisht und dann in Fassstärke mit 58,2% vol. abgefüllt wurde.

Mehr Infos zum Ardmore – Kyrburg Selection 2025 und seine Tasting Notes können Sie hier nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ein wahrer Schatz aus den schottischen Highlands Ardmore – Kyrburg Selection 2025

Ein 15 Jahre alter Single Malt mit Madeira-Fass-Finish. Mit einem Alkoholgehalt von 58,2% vol. und ohne Färbung oder Kältefiltration präsentiert sich diese limitierte Abfüllung (nur 223 Flaschen) als unverfälschter Botschafter der Eastern Highlands.

Die Kyrburg – Whiskykultur im Hunsrück

Die Kyrburg in Kirn an der Nahe ist nicht nur eine Burgruine mit beeindruckender Aussicht, sondern auch ein Zentrum der Whiskykultur in Deutschland. In ihrem Gewölbekeller lagert eine der größten Whiskysammlungen Europas. Unter dem Namen „Kyrburg Selection“ werden seit Jahren besondere Einzelfassabfüllungen, die mit großer Sorgfalt ausgewählt werden, herausgebracht.

Ardmore – Highland-Tradition mit einer rauchigen Seele

Die in den östlichen Highlands gelegene Destillerie hält bis heute an einer traditionellen Herstellungsmethode fest: Leicht getorftes Malz, lange Gärzeiten und direktes Brennen sorgen für einen robusten, charaktervollen Whisky mit Highland-Geschmack. Die Kombination aus Rauch, Süße und Würze ist das Markenzeichen der Destillerie – und kommt in dieser Sonderabfüllung besonders gut zur Geltung. Ein komplexes Zusammenspiel von Süße, Würze und Rauch.

Tastingnotes:

Geruch: Die Komplexität dieses Whiskys zeigt sich schon beim ersten Riechen. Süße und cremige Noten dominieren den Auftakt – Vanille, Toffee und Trockenfrüchte – bevor sich würzige Aromen wie Nelken und ein Hauch von Eiche entfalten. Die Trockenfrüchte, wahrscheinlich Feigen und Datteln, lassen auf den Einfluss des Madeira-Fasses schließen.

Geschmack: Ein vielschichtiges Erlebnis. Gewürze wie Zimt und Pfeffer sorgen für eine lebendige Struktur. Hinzu kommen Mandelnoten, eine feine, zitrische Säure und intensive Trockenfrüchte, die dem Whisky eine fast weinartige Tiefe verleihen. Karamell rundet das Mundgefühl ab. Ein subtiler Rauch bleibt dezent im Hintergrund.

Abgang: Lang, würzig und elegant. Bittere Orangennoten setzen am Ende einen überraschenden, leicht herben Akzent.

Alle Kyrburg Abfüllungen sind ausschließlich auf der Kyrburg und bei ausgewählten Whiskymessen erhältlich.