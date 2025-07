Mit einem zehn Jahre alten und mit 50,3% vol. Batchstärke abgefüllten Teaninich, gefinisht in zwei Quarter Casks, die zuvor mit Amontillado-Sherry befüllt waren – das ist das neueste und damit fünfte Angebot von Tilo Schnabel in seiner Serie Tilo’s Proof.

Das Bottling ist ab sofort verfügbar – seine Beschreibung samt Tasting Notes lesen Sie hier:

TILO’S PROOF Small Batch #5:

Ein vielschichtiger TEANINICH begeistert mit andalusischem Temperament!

Die Luft flimmert, die Gläser auch: Small Batch No 5 von TILO’S PROOF zündet den nächsten aromatischen Hitzeschub! Dieser 10-jährige TEANINICH Single Malt aus dem Hause THE CASKHOUND bringt mit seinem markanten Highland-Charakter und einer seltenen Veredlung in Amontillado Sherry Quarter Casks ordentlich andalusisches Feuer ins Glas …

Die Small Batches von TILO’S PROOF stehen für handverlesene Whiskys, die in kleinen Fassformaten wie Quarter Casks oder Firkins ihr Finish erhalten – stets mit um die 51 % Vol. abgefüllt, für ordentlich Aroma und Tiefe. Dabei gilt immer: „Great Taste @ Fair Prices“. Keine Show, kein Blendwerk – einfach ehrlicher Whisky für echte Genießer!

Für die fünfte Edition der Reihe hat sich THE CASKHOUND-Macher Tilo Schnabel einmal mehr etwas Besonderes ausgesucht: Nach der Reifung in Ex-Bourbon-Fässern bescherte die legendäre „Whisky-Spürnase“ dem TEANINICH ein 11-monatiges Finish in zwei First Fill Quarter Casks, die zuvor aromatischen Amontillado Sherry enthielten. Diese sorgen dank ihrer geringeren Größe für besonders intensiven Kontakt zwischen Destillat und Holz – und bringen dadurch Tiefe, Struktur und vielschichtige Würze ins Spiel. Danach wurden beide Fässer sorgfältig miteinander vermählt und ergaben schließlich einen Outturn von 282 Flaschen.

Die Highland-Destille TEANINICH liegt etwas abseits vom Whisky-Rampenlicht, hat aber einen ganz eigenen Stil: markant, klar, leicht ölig – mit floralen, fruchtigen und fast schon frühlingshaft frischen Noten. Kein Wunder, dass ihr Malt in der Blendindustrie sehr geschätzt wird. In Kombination mit der Aromatik des Amontillado bekommt unser TEANINICH eine ordentliche Portion Temperament mit auf den Weg. Die fruchtige Frische des Malts verbindet sich mit der warmen Würze des Sherrys – getragen von einer dezenten Nussigkeit und eleganten trockenen Noten im Hintergrund. Hier tanzt die klare Highland-Struktur mit andalusischer Leidenschaft – lebendig, vielschichtig und harmonisch ausbalanciert.

TILOS’S PROOF – Batch #5: TEANINICH

Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (2015/2025) • 50,3 % ABV Batch Strength

Finished for 11 months in two 1st Fill Amontillado Sherry Quarter Casks

Auflage 282 Flaschen (0,7 l) à 57,90 Euro (UVP)

Nose: Wir starten unsere geschmackliche Reise an einem warmen, sonnenbeschienenen Morgen – die Luft ist erfüllt vom Duft frischer Butterkekse, Vanille und einem Hauch Marzipan. In der Ferne weht der zarte Geruch reifer Aprikosen und getrockneter Pflaumen vorbei, begleitet von einer frischen Brise, die etwas Minze und florale Noten mit sich trägt. Der Sherry ist zurückhaltend, aber spürbar.

Palate: Anfangs cruisen wir durch saftige Obstgärten – rote Beeren, Birnen, grüne Äpfel winken uns am Wegesrand zu. Doch bald wird der Weg kurviger, die Landschaft intensiver. Kräftiger Espresso-Duft steigt aus einem Straßencafé auf, es riecht nach Gewürzen – Zimt, Nelken, ein Hauch Pfeffer und Ingwer mischen sich ein. Die Süße weicht einer würzigen Komplexität, die unserem Trip Charakter & Tiefe verleiht.

Finish: Am Ende rollen wir langsam aus – die roten Beeren begleiten uns noch ein Stück, zusammen mit einem Hauch cremiger Mandelmilch und einer weichen, samtigen Süße. Eichenwürze, Aprikosenkerne und eine feine Trockenheit setzen den entspannten Schlusspunkt unseres Ausflugs …

Der TEANINICH wird – wie alle Abfüllungen von TILO’S PROOF – in Batch Strength, ungefärbt und nicht kühlfiltriert angeboten. Ab Dienstag, dem 1. Juli 2025, ist dieser Highland Malt in unserem Shop sowie bei unseren Handelspartnern erhältlich..

Der TEANINICH wird – wie alle Abfüllungen von TILO'S PROOF – in Batch Strength, ungefärbt und nicht kühlfiltriert angeboten. Ab Dienstag, dem 1. Juli 2025, ist dieser Highland Malt in unserem Shop sowie bei unseren Handelspartnern erhältlich.