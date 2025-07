Kavalan triumphiert bei der IWC 2025: Whisky of the Year, Distillery of the Year und Master Distiller of the Year

Wenn man unsere Berichterstattung über die letzte Dekade verfolgt hat, dann kommen neue und weitere Auszeichnungen für die taiwanesische Kavalan Distillery nicht überraschend – seit vielen Jahren wird sie für ihre Whiskys von Juroren gelobt, natürlich auch in Blindverkostungen.

Bei der International Whisky Competition 2025 in Louisville, Kentucky gab es gleich drei besondere Auszeichnungen: Die Brennerei wurde zur Distillery of the Year, der Kavalan Solist Fino Sherry zum Whisky of the Year und Zerose Yang zum Master Distiller of the Year ernannt.

Bei Kavalan freut man sich über die Auszeichnungen, die natürlich auch ein gutes Element für das Marketing der Brennerei sind, und hat dazu diese Pressemitteilung veröffentlicht – die auch deswegen interessant ist, weil sie detaillierte Einblicke in die Methodik der Jurierung beim Wettbewerb bietet.

Unser Besuch bei Kavalan ist jetzt schon sechs Jahre her, die beiden Beiträge dazu (Teil eins und Teil zwei) geben aber immer noch sehr schöne Einblicke in viele Teile der Brennerei, der sonst nicht öffentlich zugänglich sind.

Kavalan triumphiert bei der IWC 2025 2025 mit drei Top-Auszeichnungen: Whisky of the Year, Distillery of the Year und Master Distiller of the Year

Die Jury lobte den Kavalan Solist Fino Sherry für seine Ausgewogenheit und Komplexität

TAIPEI, 1. Juli 2025 /PRNewswire/ — Kavalan wurde bei der 16. Ausgabe der International Whisky Competition (IWC) mit drei Spitzenauszeichnungen geehrt und hat damit die Leistung der Destillerie bei internationalen Wettbewerben auf ein neues Niveau gehoben.

Taiwans führende Destillerie wurde in Louisville, Kentucky, außerdem mit den Titeln „Whisky of the Year“, „Distillery of the Year“ und „Master Distiller of the Year“ ausgezeichnet und wird bis zur Bekanntgabe des Gewinners im nächsten Jahr die „Golden Barrel Trophy“ für den Whisky of the Year in Verwahrung nehmen.

Alle Einreichungen wurden einzeln, nacheinander, über einen Zeitraum von acht Minuten pro Verkostung und unter strengen Doppelblindbedingungen bewertet, ohne dass Informationen über Herkunft, Kategorie oder Alkoholgehalt bekannt waren.

Max A. Solano, Wettbewerbsleiter der IWC, erklärte, der Whisky des Jahres Solist Fino habe „die Jury mit seiner Ausgewogenheit und Komplexität beeindruckt“. Er fasste zusammen:

„Eine Ausdruck von Weltklasse, der sich deutlich von allen anderen abhob.“

Der Vorsitzende von King Car, Herr YT Lee, erklärte, dass es für Kavalan eine große Ehre sei, bei dem als „Olympiade der Whisky-Wettbewerbe“ bekannten US-amerikanischen Wettbewerb ausgezeichnet worden zu sein.

Die IWC gilt als einer der anspruchsvollsten Wettbewerbe weltweit, da in jeder Kategorie nur eine Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille vergeben werden. Wir fühlen uns geehrt und sind dankbar, bei diesem weltweit als Maßstab für Whisky-Exzellenz geltende Wettbewerb höchste Auszeichnungen erhalten zu haben.

Kavalan Solist Fino Verkostungsnotizen von Adam Edmondson, Whisky-Experte:

„In der Nase entfalten sich Aromen von Mango, Aprikose und gegrillter Ananas, unterlegt von Mandeln, getrockneten Feigen und Eichenwürze. Am Gaumen präsentiert er sich mit reichhaltigen Noten von Pflaume, Brandy-Kirschen, dunkler Schokolade und der trockenen Finesse von Fino-Sherry. Der Abgang ist lang anhaltend mit Noten von Kaffee, Sandelholz und getrockneten Zitrusfrüchten.“

In der Liste der 15 besten Whiskys des Jahres 2025 der IWC belegte Kavalan folgende Plätze:

Nr. 1 – Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky – 97,04 Punkte

Nr. 9 – Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky – 95,78 Punkte

Nr. 11 – Solist Palo Cortado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky – 95,68 Punkte

Liste der Kavalan-Auszeichnungen:

Whisky of the Year:

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky – 97,04 Punkte

Distillery of the Year:

Kavalan Distillery – 92,78 Punkte/Durchschnitt

Master Distiller of the Year:

Zerose Yang – Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung

Golden Barrel-Trophäe

Kavalan wird die Golden Barrel-Trophäe für den Whisky of the Year bis zur Bekanntgabe des Gewinners im nächsten Jahr in Verwahrung nehmen.

Informationen zur Golden Barrel-Trophäe

Die Golden Barrel-Trophäe wurde in der Schweiz entworfen und im Diageo Archive vorgestellt. Sie steht für höchste Exzellenz in der Whiskyherstellung und zeigt zwei Löwen, die ein Whiskyfass halten. Sie ist aus Bronze gegossen und mit 24-karätigen Goldblättern auf jeder Seite des Fasses versehen. Das Golden Barrel wird bis zum nächsten Wettbewerb vom Gewinner des Whisky of the Year aufbewahrt, und der Name jedes Gewinners wird in den Marmorsockel eingraviert, um die Geschichte jedes jährlichen Whisky of the Year zu dokumentieren. Im Grunde ist das Golden Barrel für Whisky das, was die Fußballweltmeisterschaft für den Fußball ist.

Informationen zur International Whisky Competition (IWC)

Die International Whisky Competition wurde 2010 ins Leben gerufen, um eine wirklich wettbewerbsorientierte und glaubwürdige Bewertungsplattform zu bieten, auf der in jeder Kategorie nur drei Medaillen – Gold, Silber und Bronze – vergeben werden. Aufgrund ihrer strengen Standards und transparenten Methodik wird die IWC auch als „Olympiade der Whiskywelt“ bezeichnet.

Whiskys werden in einer doppelblinden Verkostung bewertet, um absolute Unparteilichkeit zu gewährleisten. Die Juroren kennen weder den Hersteller noch die Herkunft oder sonstige identifizierende Angaben zu den von ihnen bewerteten Whiskys, außer der Angabe, ob es sich um eine Abfüllung in Fassstärke handelt.

Die Jury setzt sich ausschließlich aus Whisky-Experten zusammen: Meister des Whiskys, Scotch oder Bourbons, Brennmeister, Blender und erfahrene Branchenexperten. Jeder von ihnen bringt eine große Erfahrung und Präzision in jede Bewertung ein.

Jeder Whisky wird einzeln bis zu acht Minuten lang anhand eines detaillierten Bewertungssystems beurteilt, das vier Hauptsegmente und elf Unterkategorien umfasst:

Auge

• Farbe (0 Punkte) • Visuelle Attraktivität (5 Punkte)

Nase

• Intensität und Komplexität (15 Punkte) • Unterscheidungskraft der Aromen (10 Punkte) • Ausgewogenheit der Aromen (10 Punkte)

Geschmack

• Gaumen und Ausgewogenheit (10 Punkte) • Alkohol, Körper und Komplexität (10 Punkte) • Unverwechselbarkeit der Geschmacksrichtungen (10 Punkte) • Ausgewogenheit zwischen den Geschmacksrichtungen (10 Punkte)

Abgang

• Länge und Abgang (10 Punkte) • Qualität des Abgangs (10 Punkte)

Informationen zum Kavalan Whisky

Die Kavalan Distillery im Landkreis Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Kunst des Single Malt Whisky in Taiwan. Unser Whisky, der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze reift, wird aus dem kristallklaren Schmelzwasser des Snow Mountain gewonnen und durch Meeres- und Bergwinde verfeinert. Diese Bedingungen sorgen für die charakteristische Cremigkeit von Kavalan. Unsere Brennerei, die den alten Namen des Landkreises Yilan trägt, blickt auf 45 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Getränken unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. Wir haben bei den wichtigsten Wettbewerben der Branche 960 Goldauszeichnungen oder mehr erhalten.